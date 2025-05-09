В воскресенье, 11 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ньюкасл

«Ньюкасл» после впечатляющих побед над «Манчестер Юнайтед» (4:1) и «Кристал Пэлас» (5:0) получил пинок от «Астон Виллы» (1:4). Команда вернулась на победный путь, уверенно переиграв «Ипсвич» (3:0). Но затем последовала осечка в матче с «Брайтоном» (ничья 1:1). «Сороки» расположились на четвертой ступеньке турнирной таблицы. У команды 63 очка. Столько же у «Челси». Но «Ньюкасл» опережает своего будущего соперника по дополнительным показателям. И поединок с «Челси» очень важен для обеих команд в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов.

Челси

После ничьих с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:1), «Челси» одержал в матчах АПЛ три победы подряд. Команда Энцо Марески обыграла «Фулхэм» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Ливерпуль» (3:1), который приехал в Лондон в статусе чемпиона. «Челси» занимает пятое место и надеется по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Хотя конкуренция достаточно большая. Перед матчем с «Ньюкаслом» подопечные Марески провели ответный матч 1/2 финала Лиги конференций против шведского «Юргордена». «Челси» выиграл 1:0 и в финале турнира сыграет с «Бетисом».

Личные встречи

Матч первого круга завершился победой «Челси» со счетом 2:1. Команды встречались и в поединке Кубка Английской лиги. В том матче «Ньюкасл» победил со счетом 2:0.

«Ньюкасл» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 2,24 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,65 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Уиллок, Тонали, Гимараэс, Барнс, Мерфи, Исак.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Кайседо, Колуилл, Чалоба, Фернандес, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джексон.

Прогноз

Цена поединка велика и команды могут сыграть осторожно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,3.

Прогноз Sport.ua Ньюкасл Челси Тотал менше 2,5 2,3 Сделать ставку

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