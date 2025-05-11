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Чемпионат Англии
Ньюкасл
11.05.2025 14:00 – 82 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2025, 14:30 | Обновлено 11 мая 2025, 14:31
368
0

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 14:00 ключевой матч 36-го тура АПЛ

11 мая 2025, 14:30 | Обновлено 11 мая 2025, 14:31
368
0
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

11 мая в 14:00 состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл играет против Челси на домашней арене Сент-Джеймс Парк.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В АПЛ идет плотная борьба за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Впереди: Ливерпуль (82 очка) Арсенал(67), Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Ньюкасл – Челси
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Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

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События матча

35’
Николас Джексон (Челси) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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