11 мая в 14:00 состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл играет против Челси на домашней арене Сент-Джеймс Парк.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В АПЛ идет плотная борьба за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Впереди: Ливерпуль (82 очка) Арсенал(67), Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Стартовые составы команд

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