Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 14:00 ключевой матч 36-го тура АПЛ
11 мая в 14:00 состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ньюкасл играет против Челси на домашней арене Сент-Джеймс Парк.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В АПЛ идет плотная борьба за топ-5, зону Лиги чемпионов.
Впереди: Ливерпуль (82 очка) Арсенал(67), Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
Стартовые составы команд
HOWAY NEWCASTLE! ✊ pic.twitter.com/upmuUzyd0O— Newcastle United (@NUFC) May 11, 2025
Team news is in! 👇📋#CFC | #NEWCHE pic.twitter.com/FuZfYzqeC3— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2025
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События матча
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