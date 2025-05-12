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Ньюкасл
11.05.2025 14:00 – FT 2 : 0
Челси
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12 мая 2025, 13:42 | Обновлено 12 мая 2025, 13:47
82
0

МАРЕСКА: «Удаление повлияло на игру. У Челси было три отличных шанса»

Коуч синих прокомментировал поражение в матче АПЛ против Ньюкасла

12 мая 2025, 13:42 | Обновлено 12 мая 2025, 13:47
82
0
МАРЕСКА: «Удаление повлияло на игру. У Челси было три отличных шанса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что доволен тем, как его игроки справились с трудностями, оставшись вдесятером более чем на час в матче 36-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

Главный тренер считает, что синие доминировали во втором тайме на «Сент-Джеймс Парк». Несмотря на численное меньшинство, его команда трижды была близка к тому, чтобы сравнять счет – Марк Кукурелья, Энцо Фернандес и Рис Джеймс имели моменты. Однако теперь два последних матча лиги становятся для синих обязательными к победе.

Энцо Мареска: «На этом стадионе против этой команды уже и так сложно, а если ты даешь им еще одного игрока – еще труднее. Красная карточка повлияла на игру, без сомнений, но у нас было три отличных момента во втором тайме – а это непросто, когда ты вдесятером. Мы недовольны поражением, но энергия, дух и единство команды во втором тайме были фантастическими. И я этим горжусь.

Во втором тайме мы немного подкорректировали кое-что, и все пошло довольно хорошо. Мы даже выглядели так, будто у нас было больше игроков, чем у них. Нужно сохранить ту же энергию, те же усилия и сосредоточиться на игре в пятницу. Сейчас мое ощущение такое, что нужно выиграть оба матча, чтобы попасть в Лигу чемпионов».

Форвард «Челси» Николас Джексон был удален за грубую игру после того, как VAR порекомендовал просмотр эпизода на поле. Красная карточка означает, что он пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Энцо Мареска: «Я не разговаривал с Нико – сейчас не тот момент. Поговорим в ближайшие дни. Без сомнений, ему нужно сделать выводы, особенно на этом этапе сезона, когда осталось всего два матча. Нужно избегать подобного. Весь состав должен быть в распоряжении. Но это произошло – и он не сыграет. Надеюсь, в будущем он из этого извлечет урок. Он – наш девятый номер, а другой претендент – Марк Гию, который был травмирован три месяца, сейчас уже близок к возвращению. Нужно найти другое решение на эти два важных матча».

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
35’
Николас Джексон (Челси) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Николай Степанов Источник: ФК Челси
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