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11 мая 2025, 11:33 | Обновлено 11 мая 2025, 12:07
512
0

Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов

Уникальные достижения покорились Базелю и его лучшему игроку

11 мая 2025, 11:33 | Обновлено 11 мая 2025, 12:07
512
0
Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шакири

В очередном матче чемпионата Швейцарии Базель победил на выезде Лугано со счётом 5:2.

Этот результат позволил гостям войти в историю чемпионата Швейцарии.

Базель стал первой командой в истории чемпионата Швейцарии, забившей 5+ голов в трех матчах подряд.

  • Базель – Ивердон 5:0
  • Базель – Серветт 5:1
  • Лугано – Базель 2:5

В другом матче подряд Джердан Шакири оформил хет-трик. Теперь на счету 33-летнего полузащитника 38 результативных действий в чемпионате (18 голов и 20 результативных передач), что является новым рекордом чемпионата Швейцарии.

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Джердан Шакири Базель чемпионат Швейцарии по футболу Лугано статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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