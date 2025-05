Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов

В очередном матче чемпионата Швейцарии Базель победил на выезде Лугано со счётом 5:2.

Этот результат позволил гостям войти в историю чемпионата Швейцарии.

Базель стал первой командой в истории чемпионата Швейцарии, забившей 5+ голов в трех матчах подряд.

В другом матче подряд Джердан Шакири оформил хет-трик. Теперь на счету 33-летнего полузащитника 38 результативных действий в чемпионате (18 голов и 20 результативных передач), что является новым рекордом чемпионата Швейцарии.

