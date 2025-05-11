Безумный матч Шакири. Базель установил несколько интересных рекордов
Уникальные достижения покорились Базелю и его лучшему игроку
В очередном матче чемпионата Швейцарии Базель победил на выезде Лугано со счётом 5:2.
Этот результат позволил гостям войти в историю чемпионата Швейцарии.
Базель стал первой командой в истории чемпионата Швейцарии, забившей 5+ голов в трех матчах подряд.
- Базель – Ивердон 5:0
- Базель – Серветт 5:1
- Лугано – Базель 2:5
В другом матче подряд Джердан Шакири оформил хет-трик. Теперь на счету 33-летнего полузащитника 38 результативных действий в чемпионате (18 голов и 20 результативных передач), что является новым рекордом чемпионата Швейцарии.
5 - @FCBasel1893 are the first team to score at least five goals in three consecutive Super League matches. Furious.— OptaFranz (@OptaFranz) May 10, 2025
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