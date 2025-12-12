Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
12 декабря 2025, 11:28 |
Астон Вилла имеет лучшую текущую форму из всех команд топ-5 европейских лиг

В активе подопечных Унаи Эмери уже 8 побед, начиная с 6 ноября

Астон Вилла одержала 8 подряд победу во всех турнирах.

В этот раз это произошло в выездном матче 6-го тура Лиги Европы против Базеля (2:1).

Начиная с 6 ноября, бирмингемцы последовательно победили Маккаби (2:0), Борнмут (4:0), Лидс Юнайтед (2:1), Янг Бойз (2:1), Вулверхэмптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1) и Базель (2:1).

Никакая другая команда топ-5 европейских чемпионатов не одержала такое количество побед за аналогичный период.

Второй в данном рейтинге идет Барселона, в активе которой 6 побед.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством побед во всех турнирах начиная с 6 ноября 2025 года

  • 8 – Астон Вилла
  • 6 – Барселона
  • 5 – Рома
  • 5 – Атлетико
  • 5 – Бавария
  • 5 – Манчестер Сити
  • 5 – Вильярреал
  • 5 – Наполи
  • 5 – Фрайбург
  • 5 – Штутгарт
Лига Европы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла статистика Базель Маккаби Тель-Авив Борнмут Лидс Янг Бойз Вулверхэмптон Брайтон Арсенал Лондон
