Астон Вилла имеет лучшую текущую форму из всех команд топ-5 европейских лиг
В активе подопечных Унаи Эмери уже 8 побед, начиная с 6 ноября
Астон Вилла одержала 8 подряд победу во всех турнирах.
В этот раз это произошло в выездном матче 6-го тура Лиги Европы против Базеля (2:1).
Начиная с 6 ноября, бирмингемцы последовательно победили Маккаби (2:0), Борнмут (4:0), Лидс Юнайтед (2:1), Янг Бойз (2:1), Вулверхэмптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1) и Базель (2:1).
Никакая другая команда топ-5 европейских чемпионатов не одержала такое количество побед за аналогичный период.
Второй в данном рейтинге идет Барселона, в активе которой 6 побед.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством побед во всех турнирах начиная с 6 ноября 2025 года
- 8 – Астон Вилла
- 6 – Барселона
- 5 – Рома
- 5 – Атлетико
- 5 – Бавария
- 5 – Манчестер Сити
- 5 – Вильярреал
- 5 – Наполи
- 5 – Фрайбург
- 5 – Штутгарт
