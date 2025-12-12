Астон Вилла имеет лучшую текущую форму из всех команд топ-5 европейских лиг

Астон Вилла одержала 8 подряд победу во всех турнирах.

В этот раз это произошло в выездном матче 6-го тура Лиги Европы против Базеля (2:1).

Начиная с 6 ноября, бирмингемцы последовательно победили Маккаби (2:0), Борнмут (4:0), Лидс Юнайтед (2:1), Янг Бойз (2:1), Вулверхэмптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1) и Базель (2:1).

Никакая другая команда топ-5 европейских чемпионатов не одержала такое количество побед за аналогичный период.

Второй в данном рейтинге идет Барселона, в активе которой 6 побед.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством побед во всех турнирах начиная с 6 ноября 2025 года