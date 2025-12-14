Астон Вилла установила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Очередной жертвой команды Унаи Эмери стал Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла впервые в своей истории победила в 6 матчах АПЛ подряд.
Очередной жертвой бирмингемцев стал Вест Хэм Юнайтед в выездном матче 16-го тура АПЛ (3:2).
Всего в активе подопечных Унаи Эмери уже 9 побед подряд во всех турнирах.
Астон Вилла последовательно победила Маккаби (2:0), Борнмут (4:0), Лидс Юнайтед (2:1), Янг Бойз (2:1), Вулверхэмптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1), Базель (2:1) и Вест Хэм Юнайтед (3:2).
Бирмингемцы попытаются продолжить свои победные серии в домашнем матче 17-го тура против Манчестер Юнайтед, который состоится 21 декабря.
Aston Villa make it 9 wins in a row in all competitions 👏 pic.twitter.com/mGUYiaixNk— Premier League (@premierleague) December 14, 2025
6 - Aston Villa have won 10 of their last 11 Premier League games (L1), including each of the last six in a row; their outright longest ever winning streak in the competition. Unai. pic.twitter.com/NxbpqOf4wq— OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2025
