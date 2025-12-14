Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла установила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Англия
14 декабря 2025, 19:49 |
Очередной жертвой команды Унаи Эмери стал Вест Хэм Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла впервые в своей истории победила в 6 матчах АПЛ подряд.

Очередной жертвой бирмингемцев стал Вест Хэм Юнайтед в выездном матче 16-го тура АПЛ (3:2).

Всего в активе подопечных Унаи Эмери уже 9 побед подряд во всех турнирах.

Астон Вилла последовательно победила Маккаби (2:0), Борнмут (4:0), Лидс Юнайтед (2:1), Янг Бойз (2:1), Вулверхэмптон (1:0), Брайтон (4:3), Арсенал (2:1), Базель (2:1) и Вест Хэм Юнайтед (3:2).

Бирмингемцы попытаются продолжить свои победные серии в домашнем матче 17-го тура против Манчестер Юнайтед, который состоится 21 декабря.

Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Астон Вилла Маккаби Тель-Авив Лидс Янг Бойз Вулверхэмптон Брайтон Арсенал Лондон Базель
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
