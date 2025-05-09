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Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 19:00 |
1209
0

Полесье – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 28-го тура УПЛ

09 мая 2025, 19:00 |
1209
0
Полесье – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

9 мая в матче 28-го тура УПЛ встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Матч состоялся на стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Активнее начали хозяева поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Сарапий головой замыкал подачу с углового, но мяч пролетел чуть выше ворот.

УПЛ. 28-й тур. 9 мая

Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Михайленко

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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