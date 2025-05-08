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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 22:44 |
335
3

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне мчат к чемпионству, «волки» хотят в Европу

08 мая 2025, 22:44 |
335
3
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 9-го мая, в Житомире состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Динамо». Команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ставят перед собой конкретные задачи на концовку чемпионата.

Полесье

В прошлом туре «волки» уступили «Александрии», прервав свою беспроигрышную серию, которая длилась пять матчей. Но несмотря на то, что команда не проигрывала, подопечные Имада Ашура явно недобрали очки, на которые рассчитывали. Ведь ничьи с «Колосом» и «Левым Берегом» вряд ли можно записать в актив «Полесью». Осечки житомирян позволили их конкурентам («Кривбассу» и «Карпатам») настигнуть «волков». В турнирной таблице три команды набрали одинаковое количество очков, поэтому борьба за четвертую позицию обещает быть захватывающей.

Ключевым моментом поединка житомирян против «Александрии» стало удаление Майсурадзе в начале второго тайма. Много внимания именно этому эпизоду уделил после того матча Имад Ашур. «Не из результата нужно делать трагедию, а из того, что в такой момент, в таком матче, при такой игре мы остаемся в меньшинстве. Такого не может быть, просто не может быть такого, что на 5 минуте второго тайма, особенно, учитывая, что у нас уже стоит игрок на замену. Мы абсолютно бездумно получаем вторую желтую карточку, это невозможно, так не может быть», - сказал наставник «Полесья».

Хорошо вписался в игровой ансамбль житомирской команды форвард Батиста, зимой присоединившийся к «волкам». В сыгранных матчах уругваец успел отличиться четырьмя голами. А вот связка Назаренко – Гуцуляк, ставшая визитной карточкой нынешнего «Полесье», после зимнего перерыва действует не так продуктивно, как ранее. В предстоящей встрече не сможет помочь хозяевам поля упомянутый Майсурадзе, получивший красную карточку в прошлом туре. Отметим, что житомиряне неизменно забивали голы в ворота своих соперников в предыдущих восьми матчах.

Динамо

Киевляне находятся очень близко к завоеванию титула, и у них есть шанс оформить чемпионство уже после этого тура. Произойдет это в случае победы «бело-синих» в Житомире и потери очков «Александрии» в матче с «Карпатами». В прошлом туре подопечные Александра Шовковского без проблем разобрались с «Ингульцом», отправив в ворота соперников четыре гола. Не ушел с поля без результативного удара и лучший бомбардир текущего чемпионата Владислав Ванат, который забивал в четырех подряд поединках.

«Динамо» удерживает солидную беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает 29 матчей (22 победы и 7 ничьих). Отметим, что именно представители киевской команды были названы лучшими в апреле: Шовковский стал лучшим тренером, а Ванат – игроком. Радует поклонников «бело-синих» и надежная оборона, ведь динамовцы пропустили наименьшее количество голов среди всех участников УПЛ. В 2025-м году киевляне в чемпионате провели шесть «сухих» матчей. Немалая заслуга в этом принадлежит голкиперу Руслану Нещерету, который стал основным вратарем команды после ухода Георгия Бущана.

На этой неделе киевский клуб подписал колумбийского вингера Анхеля Торреса, который стал игроком «Динамо» в статусе свободного агента. Скорее всего, этот футболист получит шанс проявить себя уже в следующем сезоне, хотя его дебют вполне можно ждать до завершения текущего турнира.

Статистика встреч

Команды ранее провели четыре очные дуэли, в которых 3 победы одержали киевляне и 1 викторию добыли «волки», разница мячей 11:4 в пользу «Динамо». В первом круге «бело-синие» обыграли «Полесье» со счетом 2:1. В первом тайме голы забили Ванат и Ярмоленко, а в конце игры Гуцуляк сократил отставание. Единственную победу житомиряне одержали в прошлом чемпионате, на своем поле обыграв киевлян со счетом 3:2.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужен позитивный результат, поэтому в Житомире мы надеемся увидеть бескомпромиссную борьбу. Учитывая, что и у «Полесья», и у «Динамо» есть исполнители, которые умеют завершать атаки, нашим прогнозом будет «обе команды забьют (да)».

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрик, Матич, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Назаренко, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Бристрич, Батиста.

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

Прогноз Sport.ua
Полесье
9 мая 2025 -
18:00
Динамо Киев
Обе команды забьют (да) 2.03 Сделать ставку
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Динамо Киев прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Динамо даже устроить ничья, а в следующем туре с аутсайдером оформить чемпионство досрочно можно.
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0
Cityzen83
Думаю дубль/напівдубль буде у Динамо. Будуть берегти сила на середу.
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0
Battersea
3:0
Ответить
-1
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