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Полесье
09.05.2025 18:00 – FT 0 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 20:15 | Обновлено 09 мая 2025, 20:16
3232
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Полесье – Динамо – 0:0. Концовка сезона будет с интригой. Обзор матча

Команды встретились в матче 28-го тура УПЛ

09 мая 2025, 20:15 | Обновлено 09 мая 2025, 20:16
3232
0
Полесье – Динамо – 0:0. Концовка сезона будет с интригой. Обзор матча
УПЛ

9 мая в матче 28-го тура УПЛ встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Матч состоялся на стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Активнее начали хозяева поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Сарапий головой замыкал подачу с углового, но мяч пролетел чуть выше ворот.

УПЛ. 28-й тур. 9 мая

Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0 (второй тайм)

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Михайленко

Обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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