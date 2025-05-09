Полесье – Динамо – 0:0. Концовка сезона будет с интригой. Обзор матча

9 мая в матче 28-го тура УПЛ встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Матч состоялся на стадионе в Житомире.

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Активнее начали хозяева поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Сарапий головой замыкал подачу с углового, но мяч пролетел чуть выше ворот.

УПЛ. 28-й тур. 9 мая

Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0 (второй тайм)

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Михайленко

Обзор матча