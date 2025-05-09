ШОВКОВСКИЙ: «Я не буду оценивать футболистов. Это не для прессы»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями после ничьей против «Полесья» в 28 туре УПЛ (0:0).

- Чего не хватило, чтобы забить хотя бы один мяч и одержать победу?

- В первую очередь, я не доволен решениями, которые принимали наши игроки. Количество брака, которое было в первом тайме, не понятно для меня. Многие футболисты сегодня сыграли не на своем уровне. С чем это связано и повлияло, будем анализировать. Пока дать оценку я не могу. Могу лишь констатировать тот факт, что сегодня мы не походили на себя.

- Играло ли житомирское «Полесье» так, как вы ожидали от них?

– Я не смотрел на «Полесье», я смотрел на свою команду и не доволен ее действиями.

- Совсем скоро игра с «Шахтером» в финале Кубка Украины, будут ли какие-либо изменения в игре вашей команды?

– Я не знаю, в каком состоянии будут наши футболисты после сегодняшней игры. Возможно, изменения будут, возможно – нет. На этот вопрос ответит ситуация и тренировочный процесс.

– Как можете оценить игроков центра поля?

– Я не буду оценивать футболистов, я никогда этого не делаю, я оцениваю игру команды. И, как я уже сказал, игрой команды я не доволен. Безусловно, и игроков мы оценим, но не для прессы.