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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 21:12 |
927
1

ШОВКОВСКИЙ: «Я не буду оценивать футболистов. Это не для прессы»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

09 мая 2025, 21:12 |
927
1
ШОВКОВСКИЙ: «Я не буду оценивать футболистов. Это не для прессы»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями после ничьей против «Полесья» в 28 туре УПЛ (0:0).

- Чего не хватило, чтобы забить хотя бы один мяч и одержать победу?

- В первую очередь, я не доволен решениями, которые принимали наши игроки. Количество брака, которое было в первом тайме, не понятно для меня. Многие футболисты сегодня сыграли не на своем уровне. С чем это связано и повлияло, будем анализировать. Пока дать оценку я не могу. Могу лишь констатировать тот факт, что сегодня мы не походили на себя.

- Играло ли житомирское «Полесье» так, как вы ожидали от них?

– Я не смотрел на «Полесье», я смотрел на свою команду и не доволен ее действиями.

- Совсем скоро игра с «Шахтером» в финале Кубка Украины, будут ли какие-либо изменения в игре вашей команды?

– Я не знаю, в каком состоянии будут наши футболисты после сегодняшней игры. Возможно, изменения будут, возможно – нет. На этот вопрос ответит ситуация и тренировочный процесс.

– Как можете оценить игроков центра поля?

– Я не буду оценивать футболистов, я никогда этого не делаю, я оцениваю игру команды. И, как я уже сказал, игрой команды я не доволен. Безусловно, и игроков мы оценим, но не для прессы.

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Александр Шовковский Украинская Премьер-лига пресс-конференция Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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apepa
Тупой патлатый физрук ты когда уйдешь в ацтавку?? Твои дырявые болельщики уже в окна стали выпрыгивать от аччания...
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