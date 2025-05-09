Без эмоций и голов. Полесье и Динамо сыграли вничью в Житомире

В Житомире состоялся поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Динамо». Тренерский штаб киевлян, несмотря на близость финального противостояния Кубка Украины, выставил на сегодняшнюю встречу практически свой боевой состав. У житомирской команды по сравнению с прошлом туром в стартовом составе произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Майсурадзе и Матича на поле вышли Тейлор и Андриевский, который впервые сыграл против своих бывших партнеров.

Хозяева поля начали поединок с агрессивного прессинга, пытаясь высоко встречать соперников и не давать им свободно организовывать свои атаки. «Бело-синие» действовали без спешки, но при этом допускали много брака при передачах.

И все же, первый опасный момент состоялся у ворот «Полесья», причем «волки» сами этому посодействовали. Сарапий на фланге выбивал мяч, но попал футбольным снарядом в Буяльского. От игрока «Динамо» мяч прилетел в штрафную к Ярмоленко, который в касание попытался технично перебросить голкипера и не попал в ворота. Житомиряне сразу ответили своим голевым моментом, когда Батиста, справа ворвавшийся в штрафную, не попал в ближнюю «девятку». А вскоре свою реакцию пришлось демонстрировать Нещерету, который отбил мяч после удара Гуцуляка.

«Волки» продолжали активно играть в прессинге, на что киевляне отвечали позиционными атаками, которые не несли угроз воротам хозяев. Еще один острый момент у ворот «Динамо» состоялся в начале второй половины встречи. Бристрич с правого полуфланга сместился в центр и ударом с рикошетом не переиграл Нещерета, а сыгравший на добивании Назаренко с острого угла не попал в ворота.

В дальнейшем команды начали играть уж очень осторожно и обостряли игру крайне редко. Киевляне старались долго контролировать мяч, находясь в поиске удобных для создания моментов ситуаций. Но они продолжали много ошибаться, а забросы в направлении Ваната легко читались защитниками «Полесья». Не изменили ход встречи и замены. А вошедший в игру со скамейки запасных Гонсалвеш и вовсе проявил себя с наихудшей стороны, так что тренерский штаб «волков» в конце поединка заменил португальца.

Вырвать для гостей победу мог Михайленко, сильный удар которого не достиг цели. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В следующем туре чемпионата команды проведут гостевые матчи: «Полесье» сыграет с «Зарей», а «Динамо» встретится с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Полесье» – «Динамо» Киев – 0:0

Предупреждения: Хадрой (79) – Ванат (68), Попов (70), Дубинчак (91)

«Полесье»: Волынец – Назаренко (Гонсалвеш, 69; Йосефи, 89), Сарапий, Чоботенко, Тейлор (Хадрой, 46) – Бристрич (Караман, 69), Бабенко, Андриевский, Гуцуляк – Крушинский – Батиста.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Д.Попов (Михавко, 75), Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 75),

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Наши оценки:

Заміни «Полісся»: Хадрой – 5,5; Караман – 6,0; Гонсалвеш – 5,0; Йосефі – б/о.

Заміни «Динамо»: Михавко – б/о; Піхальонок – б/о; Волошин – б/о.

ПОЛЕСЬЕ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА