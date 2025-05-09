Без эмоций и голов. Полесье и Динамо сыграли вничью в Житомире
Команды не сумели определить сильнейшего
В Житомире состоялся поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Динамо». Тренерский штаб киевлян, несмотря на близость финального противостояния Кубка Украины, выставил на сегодняшнюю встречу практически свой боевой состав. У житомирской команды по сравнению с прошлом туром в стартовом составе произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Майсурадзе и Матича на поле вышли Тейлор и Андриевский, который впервые сыграл против своих бывших партнеров.
Хозяева поля начали поединок с агрессивного прессинга, пытаясь высоко встречать соперников и не давать им свободно организовывать свои атаки. «Бело-синие» действовали без спешки, но при этом допускали много брака при передачах.
И все же, первый опасный момент состоялся у ворот «Полесья», причем «волки» сами этому посодействовали. Сарапий на фланге выбивал мяч, но попал футбольным снарядом в Буяльского. От игрока «Динамо» мяч прилетел в штрафную к Ярмоленко, который в касание попытался технично перебросить голкипера и не попал в ворота. Житомиряне сразу ответили своим голевым моментом, когда Батиста, справа ворвавшийся в штрафную, не попал в ближнюю «девятку». А вскоре свою реакцию пришлось демонстрировать Нещерету, который отбил мяч после удара Гуцуляка.
«Волки» продолжали активно играть в прессинге, на что киевляне отвечали позиционными атаками, которые не несли угроз воротам хозяев. Еще один острый момент у ворот «Динамо» состоялся в начале второй половины встречи. Бристрич с правого полуфланга сместился в центр и ударом с рикошетом не переиграл Нещерета, а сыгравший на добивании Назаренко с острого угла не попал в ворота.
В дальнейшем команды начали играть уж очень осторожно и обостряли игру крайне редко. Киевляне старались долго контролировать мяч, находясь в поиске удобных для создания моментов ситуаций. Но они продолжали много ошибаться, а забросы в направлении Ваната легко читались защитниками «Полесья». Не изменили ход встречи и замены. А вошедший в игру со скамейки запасных Гонсалвеш и вовсе проявил себя с наихудшей стороны, так что тренерский штаб «волков» в конце поединка заменил португальца.
Вырвать для гостей победу мог Михайленко, сильный удар которого не достиг цели. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В следующем туре чемпионата команды проведут гостевые матчи: «Полесье» сыграет с «Зарей», а «Динамо» встретится с «Черноморцем».
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Полесье» – «Динамо» Киев – 0:0
Предупреждения: Хадрой (79) – Ванат (68), Попов (70), Дубинчак (91)
«Полесье»: Волынец – Назаренко (Гонсалвеш, 69; Йосефи, 89), Сарапий, Чоботенко, Тейлор (Хадрой, 46) – Бристрич (Караман, 69), Бабенко, Андриевский, Гуцуляк – Крушинский – Батиста.
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Д.Попов (Михавко, 75), Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 75),
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Наши оценки:
Заміни «Полісся»: Хадрой – 5,5; Караман – 6,0; Гонсалвеш – 5,0; Йосефі – б/о.
Заміни «Динамо»: Михавко – б/о; Піхальонок – б/о; Волошин – б/о.
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так что он и в это случае должен быть особняком от остальных команд
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И если Шахтер я могу понять, то решение Шовковского для меня странное.
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
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03.05.2025 23:09
@Fitness.sports я не болею за шахтёр и хочу видеть Ротаня в золотом! От динама тут ничего не зависит. Просрут и Колосу и Полесье..
Где этот главный прогнозист?
Который не болеет за Шахтёр и оскорбляет Динамо!
Ідіть по ліжечках спати, а Шахтареві — перемога в Кубку України. Не програємо вашій Динамці Суркіса, виграємо на 100%)) ☝️☝️☝️
А Динамо , как и Шахтёр, в голове крутили кубок.
Так что можно считать, что это был выезд к Буде-Глимт. Нормальный.
👉Но где он?! Его не было на текстовых ни ШД, ни ДК. А он никогда не пропускал, кроме ЛНЗ - ДК.
❗Моя гипотеза - Игорюня где то занят, возможно на работе. Это я учусь дома дистанционно, и могу позволить когда хочу смотреть матчи...
🙏Главное, чтоб у него всё было хорошо! 😊