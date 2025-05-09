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Премьер-лига
Полесье
09.05.2025 18:00 – FT 0 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 19:50 | Обновлено 09 мая 2025, 20:57
2416
112

Без эмоций и голов. Полесье и Динамо сыграли вничью в Житомире

Команды не сумели определить сильнейшего

09 мая 2025, 19:50 | Обновлено 09 мая 2025, 20:57
2416
112
Без эмоций и голов. Полесье и Динамо сыграли вничью в Житомире
ФК Полесье

В Житомире состоялся поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Динамо». Тренерский штаб киевлян, несмотря на близость финального противостояния Кубка Украины, выставил на сегодняшнюю встречу практически свой боевой состав. У житомирской команды по сравнению с прошлом туром в стартовом составе произошло два изменения. Вместо дисквалифицированного Майсурадзе и Матича на поле вышли Тейлор и Андриевский, который впервые сыграл против своих бывших партнеров.

Хозяева поля начали поединок с агрессивного прессинга, пытаясь высоко встречать соперников и не давать им свободно организовывать свои атаки. «Бело-синие» действовали без спешки, но при этом допускали много брака при передачах.

И все же, первый опасный момент состоялся у ворот «Полесья», причем «волки» сами этому посодействовали. Сарапий на фланге выбивал мяч, но попал футбольным снарядом в Буяльского. От игрока «Динамо» мяч прилетел в штрафную к Ярмоленко, который в касание попытался технично перебросить голкипера и не попал в ворота. Житомиряне сразу ответили своим голевым моментом, когда Батиста, справа ворвавшийся в штрафную, не попал в ближнюю «девятку». А вскоре свою реакцию пришлось демонстрировать Нещерету, который отбил мяч после удара Гуцуляка.

«Волки» продолжали активно играть в прессинге, на что киевляне отвечали позиционными атаками, которые не несли угроз воротам хозяев. Еще один острый момент у ворот «Динамо» состоялся в начале второй половины встречи. Бристрич с правого полуфланга сместился в центр и ударом с рикошетом не переиграл Нещерета, а сыгравший на добивании Назаренко с острого угла не попал в ворота.

В дальнейшем команды начали играть уж очень осторожно и обостряли игру крайне редко. Киевляне старались долго контролировать мяч, находясь в поиске удобных для создания моментов ситуаций. Но они продолжали много ошибаться, а забросы в направлении Ваната легко читались защитниками «Полесья». Не изменили ход встречи и замены. А вошедший в игру со скамейки запасных Гонсалвеш и вовсе проявил себя с наихудшей стороны, так что тренерский штаб «волков» в конце поединка заменил португальца.

Вырвать для гостей победу мог Михайленко, сильный удар которого не достиг цели. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В следующем туре чемпионата команды проведут гостевые матчи: «Полесье» сыграет с «Зарей», а «Динамо» встретится с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Полесье» – «Динамо» Киев – 0:0

Предупреждения: Хадрой (79) – Ванат (68), Попов (70), Дубинчак (91)

«Полесье»: Волынец – Назаренко (Гонсалвеш, 69; Йосефи, 89), Сарапий, Чоботенко, Тейлор (Хадрой, 46) – Бристрич (Караман, 69), Бабенко, Андриевский, Гуцуляк – Крушинский – Батиста.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Д.Попов (Михавко, 75), Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 75),

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Наши оценки:

Заміни «Полісся»: Хадрой – 5,5; Караман – 6,0; Гонсалвеш – 5,0; Йосефі – б/о.

Заміни «Динамо»: Михавко – б/о; Піхальонок – б/о; Волошин – б/о.

ПОЛЕСЬЕ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 112
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Misha Siryi
Карпати будуть мегамотивовані перемогти, бо можуть вийти на чисте 4 місце. Тому Олександрія не факт, що скоротить відставання від Динамо
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Pavel_i_C0
Чемпіонство відкладається на тиждень.. В неділю вболіваємо за братні Карпати... Після сьогоднішнього матчу позитив в тому, що йдемо в УПЛ без поразок 
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+3
sania
Гра не сподобалась.Можливо це стратегія, побачим за результатами.Дуже багато браку.Динамо не програє і це добре.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
ДК не хотели, Полесье не смогло 🤔
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+2
Микола Захарченко
Ще один крок до золота для киян .  Полісся стає справжньою бойовою одиницею в нашому футболі , видно що Буткевич витрачає чималі кошти на будівництво команди . " Вовки " сподобались настроєм , фізикою та вдалим пресингом . Динамівці тримали в голові фінал КУ . По персоналіям : Попов - завжди заряджений на боротьбу , але проблема з футбольним інтелектом , Шапаренко - думками вже десь в зарубіжному чемпі , Ярмола - витягує лише тайм при інтенсивному пресингу , Кабаєв - чекаю від нього більшого , моментами бувають спалахи в окремих матчах , але щось заважає розкритись , Біловар - добре , що не привіз ... Потрібно всім прибавляти в грі , адже в Єврокубках помилок і недооцінки суперника не вибачають .
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+2
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serhiy
Розслабтеся. Одні не могли ,другі не хотіли. Вроді ,без травм - тай уй з ними тими вовками ,їм та нічия до сраки )
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+2
FunnyCat_____
все кто критикует наш чемпионат, хочу напомнить что шахтер потратил в 10 раз больше чем остальные команды вместе взятые...а  уровень игры вы видели сами
так что он и в это случае должен быть особняком от остальных команд 
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+2
Перець
Фінал все покаже, а так дійсно печаль печальная
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+2
Сказки ДАмбаса
Дк грало на півсили в розрахунку зберегти сили на фінал кубку.
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+2
Gargantua81
два матча сегодня это сплошное УГ.
Динамо и Шахтер экономили силы на кубок.
И если Шахтер я могу понять, то решение Шовковского для меня странное.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_C0
Справжні жителі Бамбаса 
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM
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+1
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Fitness.sports
apepa
03.05.2025 23:09
@Fitness.sports я не болею за шахтёр и хочу видеть Ротаня в золотом! От динама тут ничего не зависит. Просрут и Колосу и Полесье..
Где этот главный прогнозист?
Который не болеет за Шахтёр и оскорбляет Динамо!
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+1
Fitness.sports
Закономерная ничья. Нещерет уверенно и надёжно сыграл. Без паники игра шла. Владение 44% против 56% в пользу Динамо. Теперь готовимся к финалу кубка Украины.
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+1
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FunnyCat_____
ДК играло расчетливо держа в уме финал Кубка 
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+1
Футболіст 123
Хто пише, типу "Малорос, йди з України", то ось вам відповідь:
Ідіть по ліжечках спати, а Шахтареві — перемога в Кубку України. Не програємо вашій Динамці Суркіса, виграємо на 100%)) ☝️☝️☝️
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0
sahka1981
Десь і очікувалось втрата очків від ДК. Дивився лише більшу половину другого тайму, зараз студію дивлюся. Полісся були злими, після поразки від Олександрії, їм нікуди відступати. І момент з Крушинським на першій хвилині, це наглядно демонструє, який бойовий настрій був у Полісся. ДК як видно, не з такою мотивацією вийшли на матч. Ярмола, до речі, правильно напихав Ванату, коли він передачу не віддав, міг бути гольовий момент.  А так вийшов чудовий вечір для Олександрії.
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0
Boodya
Одні не хотіли, бо берегли сили на кубок, інші не змогли і ризикують пролетіти з єврокубками, але я, чесно, хотів би бачити Карпати на 4-му місці
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0
serhiy
Стаття про Полісся і Динамо - бамбасяцькі виродки - пи№дуйте в днр !!!
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0
Показать Скрыть 7 ответов
Battersea
На самом деле игра хорошая получилась.  Просто у Полесья реально нет острия атаки - голеодоров.
 А Динамо , как и Шахтёр,  в голове крутили кубок.
Так что можно считать, что это был выезд к Буде-Глимт.  Нормальный.
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Всё это неплохо. Но любые успехи, любые неудачи для меня теряют какой-либо вкус, если не могу РАЗДЕЛИТЬ их с ❤️😸Мурлыкой❗
👉Но где он?! Его не было на текстовых ни ШД, ни ДК. А он никогда не пропускал, кроме ЛНЗ - ДК.
❗Моя гипотеза - Игорюня где то занят, возможно на работе. Это я учусь дома дистанционно, и могу позволить когда хочу смотреть матчи...
🙏Главное, чтоб у него всё было хорошо! 😊
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-1
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