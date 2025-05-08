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Полесье
09.05.2025 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 23:47 | Обновлено 08 мая 2025, 23:48
87
0

Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

08 мая 2025, 23:47 | Обновлено 08 мая 2025, 23:48
87
0
Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 9-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Динамо». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

У «бело-синих» есть шанс оформить чемпионство уже после этого тура. Произойдет это в случае победы киевской команды в Житомире и потери очков «Александрии» в матче с «Карпатами». В прошлом туре «Динамо» разгромило «Ингулец» со счетом 4:0. «Волки» ведут отчаянную борьбу за четвертое место и попадание в Лигу конференций. В прошлом туре «Полесье» уступило «Александрии» со счетом 1:2. В первом круге киевляне обыграли «волков» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
9 мая 2025 -
18:00
Динамо Киев
Обе команды забьют (да) 2.03 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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