Полесье – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 9-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Динамо». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.
У «бело-синих» есть шанс оформить чемпионство уже после этого тура. Произойдет это в случае победы киевской команды в Житомире и потери очков «Александрии» в матче с «Карпатами». В прошлом туре «Динамо» разгромило «Ингулец» со счетом 4:0. «Волки» ведут отчаянную борьбу за четвертое место и попадание в Лигу конференций. В прошлом туре «Полесье» уступило «Александрии» со счетом 1:2. В первом круге киевляне обыграли «волков» со счетом 2:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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