Будет играть в клубе топ уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченка
Дэвид Орнштейн рассказал о будущем игрока сборной Украины
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала" ъАлександра Зинченко.
«Зинченко, находящийся в немилости в «Арсенале» у Микеля Артеты, уйдет этим летом. И, зная "канониров", они получат за него 5 миллионов фунтов стерлингов. Украинец продолжит играть на мировом уровне в другом месте», – цитирует Орнштейна Football365.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн. евро.
Ранее сообщалось, что Зинченко определился со своим будущим.
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