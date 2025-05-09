Будет играть в клубе топ уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченка

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала" ъАлександра Зинченко.

«Зинченко, находящийся в немилости в «Арсенале» у Микеля Артеты, уйдет этим летом. И, зная "канониров", они получат за него 5 миллионов фунтов стерлингов. Украинец продолжит играть на мировом уровне в другом месте», – цитирует Орнштейна Football365.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет 22 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Зинченко определился со своим будущим.