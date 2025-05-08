Девятая сеяная и экс-вторая ракетка мира снялись с супертурнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 10) и чешка Петра Квитова (WTA 830) снялись с грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Бадоса, которая была посеяна под вторым номером, должна была сыграть против Наоми Осаки (Япония, WTA 48). А Квитова, которая в своем время была второй ракеткой мира, должна была встретиться с Онс Жабер (Тунис, WTA 36).

Бадоса отказалась от участия в столице Италии из-за травмы спины. Паула пропускает уже третьи крупные соревнования (Штутгарт, Мадрид и Рим). Вместо испанки против Наоми играет лаки-лузера Виктория Голубич (Швейцария, WTA 87).

Квитова снялась из-за проблем с правой ногой. Петра в Риме успела провести один поединок – в первом круге она разобралась с Ириной-Камелией Бегу. Жабер без борьбы вышла в 1/16 финала, где поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Лулу Сан.