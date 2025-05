Девятая сеяная и экс-вторая ракетка мира снялись с супертурнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 10) и чешка Петра Квитова (WTA 830) снялись с грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Бадоса, которая была посеяна под вторым номером, должна была сыграть против Наоми Осаки (Япония, WTA 48). А Квитова, которая в своем время была второй ракеткой мира, должна была встретиться с Онс Жабер (Тунис, WTA 36).

Бадоса отказалась от участия в столице Италии из-за травмы спины. Паула пропускает уже третьи крупные соревнования (Штутгарт, Мадрид и Рим). Вместо испанки против Наоми играет лаки-лузера Виктория Голубич (Швейцария, WTA 87).

Квитова снялась из-за проблем с правой ногой. Петра в Риме успела провести один поединок – в первом круге она разобралась с Ириной-Камелией Бегу. Жабер без борьбы вышла в 1/16 финала, где поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Лулу Сан.

Paula Badosa and Petra Kvitova have withdrawn due to injury.



Badosa will be replaced by Lucky Loser Viktorija Golubic, while Ons Jabeur advances via walkover.



Wishing Paula and Petra a speedy recovery ❤️‍🩹#IBI25