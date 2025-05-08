Девятая сеяная и экс-вторая ракетка мира снялись с супертурнира в Риме
Паула Бадоса и Петра Квитова не сыграют во втором раунде тысячника в столице Италии
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 10) и чешка Петра Квитова (WTA 830) снялись с грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Бадоса, которая была посеяна под вторым номером, должна была сыграть против Наоми Осаки (Япония, WTA 48). А Квитова, которая в своем время была второй ракеткой мира, должна была встретиться с Онс Жабер (Тунис, WTA 36).
Бадоса отказалась от участия в столице Италии из-за травмы спины. Паула пропускает уже третьи крупные соревнования (Штутгарт, Мадрид и Рим). Вместо испанки против Наоми играет лаки-лузера Виктория Голубич (Швейцария, WTA 87).
Квитова снялась из-за проблем с правой ногой. Петра в Риме успела провести один поединок – в первом круге она разобралась с Ириной-Камелией Бегу. Жабер без борьбы вышла в 1/16 финала, где поборется либо против Жасмин Паолини, либо против Лулу Сан.
Paula Badosa and Petra Kvitova have withdrawn due to injury.— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2025
Badosa will be replaced by Lucky Loser Viktorija Golubic, while Ons Jabeur advances via walkover.
Wishing Paula and Petra a speedy recovery ❤️🩹#IBI25
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