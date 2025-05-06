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WTA
06 мая 2025, 17:35 |
235
0

Экс-вторая ракетка с пятой попытки выиграла матч после возвращения в теннис

Петра Квитова успешно стартовала в Риме, в 1-м раунде переиграв Ирину-Камелию Бегу

06 мая 2025, 17:35 |
235
0
Экс-вторая ракетка с пятой попытки выиграла матч после возвращения в теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Бывшая вторая ракетка мира и двухкратная победительница Уимблдона Петра Квитова (Чехия, WTA 830) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде чешка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу (Румыния, WTA 83) за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелию Бегу (Румыния) – 7:5, 6:1

Это была восьмая встреча соперниц. Петра добыла седьмую победу в очных противостояниях.

Для Квитовой эта победа стала первой после возвращения в Тур. С октября 2023 по конец февраля 2025 она не выступала в Туре, поскольку была в декрете. В июле 2024 у чешки родился сын Петр. После камбека в теннис Петра провела уже пять поединков.

Во втором круге Квитова сыграет против 27-й сеяной Онс Жабер. К слову, у Жабер на завтра, 7 мая, запланирована общая тренировка с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова
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Петра Квитова Ирина-Камелия Бегу WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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