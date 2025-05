Экс-вторая ракетка с пятой попытки выиграла матч после возвращения в теннис

Бывшая вторая ракетка мира и двухкратная победительница Уимблдона Петра Квитова (Чехия, WTA 830) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде чешка в двух сетах переиграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу (Румыния, WTA 83) за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелию Бегу (Румыния) – 7:5, 6:1

Это была восьмая встреча соперниц. Петра добыла седьмую победу в очных противостояниях.

Для Квитовой эта победа стала первой после возвращения в Тур. С октября 2023 по конец февраля 2025 она не выступала в Туре, поскольку была в декрете. В июле 2024 у чешки родился сын Петр. После камбека в теннис Петра провела уже пять поединков.

Во втором круге Квитова сыграет против 27-й сеяной Онс Жабер. К слову, у Жабер на завтра, 7 мая, запланирована общая тренировка с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

