Луис ЭНРИКЕ: «Мы победили четыре команды АПЛ? Но ведь мы лига фермеров»

7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).

Стоит отметить, что на пути к финалу подопечные Луиса Энрике одолели четыре представителя Английской Премьер-лиги. На групповом этапе ПСЖ одолел «Манчестер Сити» (4:2), в 1/8 финала победили «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пен). Дальше французский клуб оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1, 2:3) и выбил из турнира «Арсенал» (1:0, 2:1).

После окончания полуфинального матча Луис Энрике прокомментировал путь своих подопечных в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и победу сразу над четырьмя английскими коллективами:

«Мы победили четыре английские команды в Лиге чемпионов? Но ведь мы представляем лигу фермеров», – рассмеялся наставник парижского клуба. В финале ПСЖ сыграет против итальянского «Интера».

🚨 Luis Enrique: “Beating all 4 Premier League teams? Well… the League of Farmers, know? We are the league of farmers.” 🚜🇫🇷 pic.twitter.com/V0RjYOZwU3