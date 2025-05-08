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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы победили четыре команды АПЛ? Но ведь мы лига фермеров»
Лига чемпионов
08 мая 2025, 12:11 | Обновлено 08 мая 2025, 12:26
1147
1

Луис ЭНРИКЕ: «Мы победили четыре команды АПЛ? Но ведь мы лига фермеров»

Наставник французского ПСЖ прокомментировал путь к финалу своих подопечных

08 мая 2025, 12:11 | Обновлено 08 мая 2025, 12:26
1147
1
Луис ЭНРИКЕ: «Мы победили четыре команды АПЛ? Но ведь мы лига фермеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).

Стоит отметить, что на пути к финалу подопечные Луиса Энрике одолели четыре представителя Английской Премьер-лиги. На групповом этапе ПСЖ одолел «Манчестер Сити» (4:2), в 1/8 финала победили «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пен). Дальше французский клуб оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1, 2:3) и выбил из турнира «Арсенал» (1:0, 2:1).

После окончания полуфинального матча Луис Энрике прокомментировал путь своих подопечных в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и победу сразу над четырьмя английскими коллективами:

«Мы победили четыре английские команды в Лиге чемпионов? Но ведь мы представляем лигу фермеров», – рассмеялся наставник парижского клуба. В финале ПСЖ сыграет против итальянского «Интера».

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Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал Луис Энрике
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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NM16071
Ви мішок з грішми. Тому ніколи не будете сприйматися адекватно. 
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