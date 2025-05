Ливерпуль – синий? Фанат Эвертона провернул аферу, чтоб насолить конкуренту

27 апреля Ливерпуль на своем поле в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил Тоттенхэм со счетом 5:1. Эта победа позволила “красным” досрочно, за четыре тура до финиша, завоевать чемпионский титул, который стал первым в тренерской карьере Арне Слота на Туманном Альбионе и двадцатым в истории для Ливерпуля.

До этого Ливерпуль побеждал в английской Премьер-лиге лишь однажды – по итогам сезона-2019/20. Однако радость болельщиков «красных» от той победы в определенной степени была сдержанной, так как ее фактически “заблокировала” пандемия Covid-19, буйствовавшая в тот период не только в Англии и Европе, но и по всему земному шару. А остальные восемнадцать чемпионств Ливерпуль брал еще во времена, когда АПЛ как таковой не существовало. Поэтому долгих тридцать лет – с 1990-го по 2020-й – фанаты “красных” ждали, когда их любимцы смогут изменить ситуацию к лучшему.

Нынешнее чемпионство Ливерпуля выдалось особенным. Во-первых, команда оказалась способна разделить эту радость со своими болельщиками, привычно заполнившими трибуны Энфилда на максимум. Во-вторых, речь идет о юбилейном, двадцатом, титуле, что само по себе серьезное достижение. Наконец, в-третьих, Ливерпуль по количеству чемпионств в Англии вышел на первое место среди всех команд в истории, хотя и делит его с заклятыми противниками из Манчестер Юнайтед.

Не менее заклятым оппонентом для “красных” является и Эвертон – команда, которая также базируется в Ливерпуле, чем де-юре и де-факто “делит” фанатскую базу города с новоиспеченным 20-кратным чемпионом Англии. “Ириски” в текущем сезоне решали совсем другие задачи, длительное время ведя борьбу за право сохранить прописку в элитарном дивизионе. Да и исторически Эвертон куда менее успешный клуб, чем Ливерпуль, хотя ему также есть чем похвастаться, в частность, девятью титулами чемпиона Англии (последний из них по состоянию на текущий момент был добыл по итогам сезона-1986/87).

Учитывая это обстоятельство, фанатам Эвертона в последние годы не приходится устраивать пышных празднований, повод для которых дает своим почитателям Ливерпуль. Но это вовсе не означает, что болельщики “ирисок” не могут создавать себе праздник сами: небольшие пакости для извечного соперника помогают хоть на какое-то время фанам Эвертона как минимум ехидно улыбнуться, а то и вовсе скатиться в искренний хохот.

Один из фанатов Эвертона, понимая, что их конкуренты-земляки из Ливерпуля по итогам текущего сезона обязательно завоюют чемпионский титул, начал заранее готовиться к событию. Он скупил несколько десятков тысяч дымовых шашек синего цвета (поговаривают, что речь идет о партии в 10000 предметов), после чего старательно сменил этикетки, на которых было указано, что содержимое емкости является красным.

Этой проделкой фанат Эвертона хотел саботировать чемпионское празднование многочисленной армии поклонников Ливерпуля, дискредитировав их, по сути, на весь футбольный мир, так как фото и видео события мгновенно разлетаются по всем уголкам планеты. И отчасти хитроумный план почитателя “ирисок” сработал: ему удалось продать часть своих поддельных дымовых шашек болельщикам Ливерпуля, которые взяли их с собой на празднование чемпионства любимой команды.

Что правда, полностью сорвать празднование такими действиями “доброжелателю” не удалось. В толпе фанатов Ливерпуля действительно внезапно для всех появлялся синий дым, однако он достаточно быстро “глушился” соседними шашками, из которых прорывалось красное содержимое.

Но в целом можно констатировать, что фанат Эвертона своего добился, ведь в социальных сетях на фоне чемпионства Ливерпуля начали массово появляться посты с фотографиями и видео того, как из шашек почитателей “красных” внезапно начинает валить дым синего цвета, хотя они покупали их как красные.

27.04.2025🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Blue flares were spotted in the Liverpool’s crowd after an Everton fan bought 10,000 blue flares and replaced the blue labels with red ones, click for more here: https://t.co/pZ7VttMgC2 pic.twitter.com/wuvOH27lVz