Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпион Мастерса в столице Испании прокомментировал свою победу
ATP
05 мая 2025, 15:15 | Обновлено 05 мая 2025, 15:21
98
0

Чемпион Мастерса в столице Испании прокомментировал свою победу

Каспер Рууд дал интервью Sky Sports

05 мая 2025, 15:15 | Обновлено 05 мая 2025, 15:21
98
0
Чемпион Мастерса в столице Испании прокомментировал свою победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд в интервью Sky Sports после финала прокомментировал свою первую в карьере победу на турнире Мастерс в Мадриде, столице Испании.

«Во втором сете и в начале третьего я начал немного раздражаться, потому что чувствовал, что контролирую ход игры после первой партии. Я подумал, что пора доминировать еще больше, но у меня это не получилось. Он вернулся в игру и показал феноменальный теннис.

Я сказал своей команде, что он очень хорошо отвечает на мои тяжелые форхенды, и делает для меня все очень трудным. Он еще сильнее отвечает своим форхендом по моему бэкхенду, и я подумал: «Вау. Ты не можешь просто играть под его форхенд – он может пробить по линии, по диагонали, куда угодно».

26-летний норвежец также поделился мыслями, которые помогли ему вернуть инициативу и победить в трех сетах.

«В конечном счете, я просто напомнил себе: я здесь – грунтовик. Я провел больше часов на грунте, чем он. Он, конечно, прекрасный игрок, но это мое покрытие, и пора это подтвердить».

Рууд, который с 2020 года выиграл больше матчей на грунте в ATP-туре, чем кто-либо другой, использовал весь свой опыт в заключительной стадии матча с Дрейпером.

«Несколько форхендов в концовке действительно доставили ему неприятности, и это наконец-то позволило мне создать себе более простые мячи, на которых я и пошел в атаку.

В последнем гейме я думал: сделай первые подачи в первых двух розыгрышах. Было очень приятно выйти вперёд 30-0 при подаче на матч – тогда уже легче рисковать. Эти два форхенда в условиях давления, пожалуй, лучшие в моей карьере».

Норвежец также сказал несколько добрых слов в адрес соперника.

«Думаю, Джек (Дрейпер) стал серьезной угрозой на любом покрытии. Если посмотреть на его карьеру до Мадрида, его лучшие результаты были на харде и траве, но сейчас он показал отличный теннис и доказал, что может быть опасным игроком и на грунте, и что он понимает это покрытие.

Не то чтобы он был плох на грунте, но сейчас он сделал большой шаг вперед. Он умеет отвечать на мои удары с топ-спином под его бэкхенд, у него мощный форхенд, отличная подача и хорошее движение.

У него теперь нет слабых мест и на грунте. Думаю, он станет все более и более опасным игроком на этом покрытии, потому что такие результаты придают веры в себя и уверенности. Он будет представлять серьезную угрозу.

Как я сказал ему, думаю, для него нет пределов. Мне просто повезло победить его сейчас – дальше он будет только прибавлять».

По теме:
Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
ATP Мадрид Каспер Рууд Джек Дрейпер интервью
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05 мая 2025, 09:03 9
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»

Британец пригрозил закончить карьеру Усика

Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Футбол | 05 мая 2025, 13:19 5
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?

Sport.ua рассказывает о потенциальном новобранце «бело-синих», который может стать заменой Ярмоленко

Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Бокс | 05.05.2025, 08:23
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 05.05.2025, 00:21
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
Теннис | 05.05.2025, 13:04
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 143
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
03.05.2025, 21:08
Футбол
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем