Чемпион Мастерса в столице Испании прокомментировал свою победу

Норвежский теннисист Каспер Рууд в интервью Sky Sports после финала прокомментировал свою первую в карьере победу на турнире Мастерс в Мадриде, столице Испании.

«Во втором сете и в начале третьего я начал немного раздражаться, потому что чувствовал, что контролирую ход игры после первой партии. Я подумал, что пора доминировать еще больше, но у меня это не получилось. Он вернулся в игру и показал феноменальный теннис.

Я сказал своей команде, что он очень хорошо отвечает на мои тяжелые форхенды, и делает для меня все очень трудным. Он еще сильнее отвечает своим форхендом по моему бэкхенду, и я подумал: «Вау. Ты не можешь просто играть под его форхенд – он может пробить по линии, по диагонали, куда угодно».

26-летний норвежец также поделился мыслями, которые помогли ему вернуть инициативу и победить в трех сетах.

«В конечном счете, я просто напомнил себе: я здесь – грунтовик. Я провел больше часов на грунте, чем он. Он, конечно, прекрасный игрок, но это мое покрытие, и пора это подтвердить».

CASPER RUUD WINS THE BIGGEST TITLE OF HIS CAREER SO FAR!!!



He defeats Draper in three tough sets to claim his first Masters 1000 title in Madrid!#MMOPEN @CasperRuud98 pic.twitter.com/fAHd8EGrxf