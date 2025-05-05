Чемпион Мастерса в столице Испании прокомментировал свою победу

Норвежский теннисист Каспер Рууд в интервью Sky Sports после финала прокомментировал свою первую в карьере победу на турнире Мастерс в Мадриде, столице Испании.

«Во втором сете и в начале третьего я начал немного раздражаться, потому что чувствовал, что контролирую ход игры после первой партии. Я подумал, что пора доминировать еще больше, но у меня это не получилось. Он вернулся в игру и показал феноменальный теннис.

Я сказал своей команде, что он очень хорошо отвечает на мои тяжелые форхенды, и делает для меня все очень трудным. Он еще сильнее отвечает своим форхендом по моему бэкхенду, и я подумал: «Вау. Ты не можешь просто играть под его форхенд – он может пробить по линии, по диагонали, куда угодно».

26-летний норвежец также поделился мыслями, которые помогли ему вернуть инициативу и победить в трех сетах.

«В конечном счете, я просто напомнил себе: я здесь – грунтовик. Я провел больше часов на грунте, чем он. Он, конечно, прекрасный игрок, но это мое покрытие, и пора это подтвердить».

CASPER RUUD WINS THE BIGGEST TITLE OF HIS CAREER SO FAR!!!



He defeats Draper in three tough sets to claim his first Masters 1000 title in Madrid!#MMOPEN @CasperRuud98 pic.twitter.com/fAHd8EGrxf — Tennis TV (@TennisTV) May 4, 2025

Рууд, который с 2020 года выиграл больше матчей на грунте в ATP-туре, чем кто-либо другой, использовал весь свой опыт в заключительной стадии матча с Дрейпером.

«Несколько форхендов в концовке действительно доставили ему неприятности, и это наконец-то позволило мне создать себе более простые мячи, на которых я и пошел в атаку.

В последнем гейме я думал: сделай первые подачи в первых двух розыгрышах. Было очень приятно выйти вперёд 30-0 при подаче на матч – тогда уже легче рисковать. Эти два форхенда в условиях давления, пожалуй, лучшие в моей карьере».

Норвежец также сказал несколько добрых слов в адрес соперника.

«Думаю, Джек (Дрейпер) стал серьезной угрозой на любом покрытии. Если посмотреть на его карьеру до Мадрида, его лучшие результаты были на харде и траве, но сейчас он показал отличный теннис и доказал, что может быть опасным игроком и на грунте, и что он понимает это покрытие.

Не то чтобы он был плох на грунте, но сейчас он сделал большой шаг вперед. Он умеет отвечать на мои удары с топ-спином под его бэкхенд, у него мощный форхенд, отличная подача и хорошее движение.

У него теперь нет слабых мест и на грунте. Думаю, он станет все более и более опасным игроком на этом покрытии, потому что такие результаты придают веры в себя и уверенности. Он будет представлять серьезную угрозу.

Как я сказал ему, думаю, для него нет пределов. Мне просто повезло победить его сейчас – дальше он будет только прибавлять».