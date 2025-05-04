Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 15) стал победителем грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, столице Испании.

26-летний норвежец в финальном поединке в трех сетах переиграл пятого сеяного британца Джека Дрейпера (АТР 6). В решающем сете Каспер, имеющий большой опыт финальных противостояний на грунтовых покрытиях, оказался сильнее.

Игроки провели на корте 2 часа и 30 минут. Что интересно – теннисисты ранее никогда между собой не играли, а в первом же матче сразились за титул.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) [14] – Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – 7:5, 3:6, 6:4

Это первый в карьере титул норвежца на турнирах серии Мастерс. Каспер является трехкратным финалистом турниров Большого шлема (включая дважды Ролан Гаррос), а также выходил в финалы Мастерсов в Майами (2022) и Монте-Карло (2024).

Для Рууда это был 18-й финал турниров ATP на грунте – среди активных в настоящее время игроков только Новак Джокович (34) достиг большего на этом покрытии.