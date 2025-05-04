Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
ATP
04 мая 2025, 22:25 | Обновлено 04 мая 2025, 22:45
271
0

Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере

Каспер Рууд переиграл пятого сеяного британца Джека Дрейпера

04 мая 2025, 22:25 | Обновлено 04 мая 2025, 22:45
271
0
Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 15) стал победителем грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, столице Испании.

26-летний норвежец в финальном поединке в трех сетах переиграл пятого сеяного британца Джека Дрейпера (АТР 6). В решающем сете Каспер, имеющий большой опыт финальных противостояний на грунтовых покрытиях, оказался сильнее.

Игроки провели на корте 2 часа и 30 минут. Что интересно – теннисисты ранее никогда между собой не играли, а в первом же матче сразились за титул.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) [14] – Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – 7:5, 3:6, 6:4

Это первый в карьере титул норвежца на турнирах серии Мастерс. Каспер является трехкратным финалистом турниров Большого шлема (включая дважды Ролан Гаррос), а также выходил в финалы Мастерсов в Майами (2022) и Монте-Карло (2024).

Для Рууда это был 18-й финал турниров ATP на грунте – среди активных в настоящее время игроков только Новак Джокович (34) достиг большего на этом покрытии.

По теме:
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каспер Рууд – Джек Дрейпер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5
ATP Мадрид Каспер Рууд Джек Дрейпер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04 мая 2025, 08:47 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»

Легендарный боксер советует Уайлдеру уйти из бокса

Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Футбол | 04 мая 2025, 20:48 5
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере

Англичанин вместе с «Баварией» стал чемпионом Германии

Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне
Теннис | 04.05.2025, 14:50
Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне
Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Бокс | 04.05.2025, 00:39
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 04.05.2025, 09:35
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 7
Футбол
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 19
Теннис
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49 1
Теннис
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем