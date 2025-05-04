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МЛС США
Интер Майами
04.05.2025 02:30 – FT 4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
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Major League Soccer
04 мая 2025, 05:22 | Обновлено 04 мая 2025, 06:09
67
0

Месси помог голом. Интер Майами разгромил Нью-Йорк

Команда не заметила соперника

04 мая 2025, 05:22 | Обновлено 04 мая 2025, 06:09
67
0
Месси помог голом. Интер Майами разгромил Нью-Йорк
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче MLS встречались «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Уже в первом тайме хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество. На 9-й минуте забил Фафа Пико.

На 30-й минуте Марсело Вейгандт удвоил преимущество. Впоследствии Луис Суарес сделал счет 3:0.

Соперник один гол отыграл еще в первом тайме. На 43-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг.

Во втором тайме не обошлось без гола Лионеля Месси, который поставил в этой игре точку.

MLS. 4 мая

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз - 4:1

Голы: Пико, 9, Вейгандт, 30, Суарес, 39, Месси, 67, - Шупо-Мотинг, 43

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Sofo (Нью-Йорк Ред Буллз).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Марсело Вайгандт (Интер Майами).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Фарибс Пико (Интер Майами).
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Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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