Месси помог голом. Интер Майами разгромил Нью-Йорк
Команда не заметила соперника
В матче MLS встречались «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Уже в первом тайме хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество. На 9-й минуте забил Фафа Пико.
На 30-й минуте Марсело Вейгандт удвоил преимущество. Впоследствии Луис Суарес сделал счет 3:0.
Соперник один гол отыграл еще в первом тайме. На 43-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг.
Во втором тайме не обошлось без гола Лионеля Месси, который поставил в этой игре точку.
MLS. 4 мая
Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз - 4:1
Голы: Пико, 9, Вейгандт, 30, Суарес, 39, Месси, 67, - Шупо-Мотинг, 43
События матча
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