Месси помог голом. Интер Майами разгромил Нью-Йорк

В матче MLS встречались «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Уже в первом тайме хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество. На 9-й минуте забил Фафа Пико.

На 30-й минуте Марсело Вейгандт удвоил преимущество. Впоследствии Луис Суарес сделал счет 3:0.

Соперник один гол отыграл еще в первом тайме. На 43-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг.

Во втором тайме не обошлось без гола Лионеля Месси, который поставил в этой игре точку.

MLS. 4 мая

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз - 4:1

Голы: Пико, 9, Вейгандт, 30, Суарес, 39, Месси, 67, - Шупо-Мотинг, 43