Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «В прифронтовой город игроки едут неохотно». Ковалец – о своем назначении
Украина. Первая лига
19 января 2026, 11:50 | Обновлено 19 января 2026, 12:11
1

«В прифронтовой город игроки едут неохотно». Ковалец – о своем назначении

Авторитетный отечественный специалист возглавил запорожский «Металлург»

Металлург З. Андрей Шерстнев и Сергей Ковалец

Новым главным тренером аутсайдера Первой лиги запорожского «Металлурга» стал известный отечественный специалист Сергей Ковалец. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua наставник рассказал о своем назначении и планах команды на ближайшее будущее.

– Сергей Иванович, как вы пришли в запорожский «Металлург»?
– На эту должность было немало кандидатов, в том числе и я. Где-то месяц назад в Киеве мы встретились с президентом клуба Шерстневым Андреем Владимировичем. Обсудили философию клуба, направление работы, кадровые вопросы. А уже позже я приехал в Запорожье, изучил инфраструктуру клуба и 15 января подписал контракт.

– Команда находится на последнем месте. Это вас не беспокоило?
– Это не первый мой такой тренерский опыт. Поэтому ничего страшного я не вижу. Я здесь в свое время играл, тренировал «Металлург». Запорожье – классный город, как и люди здесь. Поэтому для меня не имело значения, на какой позиции находится команда. Единственный момент, что это прифронтовой город и сюда не так охотно едут футболисты. Однако мы уже провели беседы с потенциальными новичками, так что верю, что все будет нормально. Согласен со словами заместителя председателя Запорожской области, который сказал, что если работает театр и есть футбол, значит, город живет.

«Металлург» – клуб с именем, которому в прошлом году исполнилось 90 лет. Поэтому мы готовы работать 24 на семь для того, чтобы футбол в Запорожье развивался, а болельщикам команды игра приносила положительные эмоции.

– От спасительного места «Металлург» отделяет восемь очков. Реально ли наверстать упущенное?
– Точно будет непросто, но интересно. Важно хорошо подготовиться к официальным матчам, а время покажет.

– Есть ли в команде игроки, с которыми вы пересекались ранее?
– Да, такие ребята есть. Будет легче настроить процесс, так как они знают мою философию. Надеюсь, что коллектив пополнят исполнители, которых я знаю не один год.

– Насколько существенным будет усиление «Металлурга» этой зимой?
– Мы надеемся, что в команду придут игроки, которые помогут ей выполнить поставленную задачу. Нам нужно построить коллектив, который бы радовал запорожских болельщиков.

– Финансирование очень важно и для главного тренера. Какова ситуация с этим вопросом в «Металлурге»?
– Меня заверили, что финансовая ситуация в клубе стабильна.

– Вы анализировали, почему команда сейчас находится на последнем месте?
– Да. Мы с помощниками общались на эту тему. Здесь на первое место выходит психологический аспект. Но сейчас начинается новая история, и мы верим, что она будет лучше предыдущей. Я уже сказал, что важно, чтобы команда хорошо подготовилась к весенней части первенства, провела качественные спарринги. Все это у нас в планах есть.

– За время независимости Украины «Металлург» долгое время выступал в высшем дивизионе. Это добавляет ответственности?
– Конечно. Мы будем работать в клубе с большими футбольными традициями. Пока рано делать прогнозы, но запорожцы заслуживают того, чтобы их команда вскоре вернулась в элитный украинский дивизион.

Турнирная таблица Первой лиги 2025/26 после 18-ти туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 5 7 18 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 23
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Чернигов 17 5 4 8 16 - 20 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 19
12 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
13 Пробой 18 4 4 10 16 - 27 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 16
14 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 18 1 5 12 7 - 37 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 8
Полная таблица

Сергей Ковалец Первая лига Украины Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Металлург Запорожье Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Vitason
Який він нафіг авторитет,там де він був тренером він довго не затримувався,назвіть хоть одне його досягнення!!!???
