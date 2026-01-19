«В прифронтовой город игроки едут неохотно». Ковалец – о своем назначении

Новым главным тренером аутсайдера Первой лиги запорожского «Металлурга» стал известный отечественный специалист Сергей Ковалец. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua наставник рассказал о своем назначении и планах команды на ближайшее будущее.

– Сергей Иванович, как вы пришли в запорожский «Металлург»?

– На эту должность было немало кандидатов, в том числе и я. Где-то месяц назад в Киеве мы встретились с президентом клуба Шерстневым Андреем Владимировичем. Обсудили философию клуба, направление работы, кадровые вопросы. А уже позже я приехал в Запорожье, изучил инфраструктуру клуба и 15 января подписал контракт.

– Команда находится на последнем месте. Это вас не беспокоило?

– Это не первый мой такой тренерский опыт. Поэтому ничего страшного я не вижу. Я здесь в свое время играл, тренировал «Металлург». Запорожье – классный город, как и люди здесь. Поэтому для меня не имело значения, на какой позиции находится команда. Единственный момент, что это прифронтовой город и сюда не так охотно едут футболисты. Однако мы уже провели беседы с потенциальными новичками, так что верю, что все будет нормально. Согласен со словами заместителя председателя Запорожской области, который сказал, что если работает театр и есть футбол, значит, город живет.

«Металлург» – клуб с именем, которому в прошлом году исполнилось 90 лет. Поэтому мы готовы работать 24 на семь для того, чтобы футбол в Запорожье развивался, а болельщикам команды игра приносила положительные эмоции.

– От спасительного места «Металлург» отделяет восемь очков. Реально ли наверстать упущенное?

– Точно будет непросто, но интересно. Важно хорошо подготовиться к официальным матчам, а время покажет.

– Есть ли в команде игроки, с которыми вы пересекались ранее?

– Да, такие ребята есть. Будет легче настроить процесс, так как они знают мою философию. Надеюсь, что коллектив пополнят исполнители, которых я знаю не один год.

– Насколько существенным будет усиление «Металлурга» этой зимой?

– Мы надеемся, что в команду придут игроки, которые помогут ей выполнить поставленную задачу. Нам нужно построить коллектив, который бы радовал запорожских болельщиков.

– Финансирование очень важно и для главного тренера. Какова ситуация с этим вопросом в «Металлурге»?

– Меня заверили, что финансовая ситуация в клубе стабильна.

– Вы анализировали, почему команда сейчас находится на последнем месте?

– Да. Мы с помощниками общались на эту тему. Здесь на первое место выходит психологический аспект. Но сейчас начинается новая история, и мы верим, что она будет лучше предыдущей. Я уже сказал, что важно, чтобы команда хорошо подготовилась к весенней части первенства, провела качественные спарринги. Все это у нас в планах есть.

– За время независимости Украины «Металлург» долгое время выступал в высшем дивизионе. Это добавляет ответственности?

– Конечно. Мы будем работать в клубе с большими футбольными традициями. Пока рано делать прогнозы, но запорожцы заслуживают того, чтобы их команда вскоре вернулась в элитный украинский дивизион.

Турнирная таблица Первой лиги 2025/26 после 18-ти туров