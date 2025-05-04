Интер Майами – Нью-Йорк – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча

В матче MLS встречались «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Хозяева поля с первых минут доминировали в игре.

Уже в первом тайме «Интер Майами» забил трижды, а пропустил лишь однажды.

Во втором тайме хозяева забили еще один раз.

Звездные игроки Луис Суарес и Лионель Месси отличились по голу.

MLS. 4 мая

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 4:1

Голы: Пико, 9, Вейгандт, 30, Суарес, 39, Месси, 67, – Шупо-Мотинг, 43