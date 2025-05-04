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МЛС США
Интер Майами
04.05.2025 02:30 – FT 4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
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Major League Soccer
04 мая 2025, 14:49 |
161
0

Интер Майами – Нью-Йорк – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля не увидели сопротивления от соперника

04 мая 2025, 14:49 |
161
0
Интер Майами – Нью-Йорк – 4:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче MLS встречались «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Хозяева поля с первых минут доминировали в игре.

Уже в первом тайме «Интер Майами» забил трижды, а пропустил лишь однажды.

Во втором тайме хозяева забили еще один раз.

Звездные игроки Луис Суарес и Лионель Месси отличились по голу.

MLS. 4 мая

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 4:1

Голы: Пико, 9, Вейгандт, 30, Суарес, 39, Месси, 67, – Шупо-Мотинг, 43

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Sofo (Нью-Йорк Ред Буллз).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Марсело Вайгандт (Интер Майами).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Фарибс Пико (Интер Майами).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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