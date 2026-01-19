Минус три. Барселона продолжает терять талантливых футболистов
Чемпионат Испании покинут Дро Фернандес, Андреас Куэнка и Мамаду Мбаке
Испанская «Барселона» рискует потерять троих талантливых футболистов во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили авторитетный испанские источники (AS и Marca).
Полузащитник сборной Испании U-18 Дро Фернандес продолжит карьеру в составе французского ПСЖ, который решил активировать клаусулу в размере шести миллионов евро. Участие в переговорах принимал наставник парижского клуба Луис Энрике.
23-летний центральный защитник Мамаду Мбаке отправится в Major League Soccer (MLS), где будет защищать цвета «Сент-Луис Сити». Каталонский клуб приобрел талантливого игрока у «Лос-Анджелеса» за два миллиона евро.
Еще один центральный защитник – 18-летний Андреас Куэнка с высокой вероятностью отправится покорять чемпионат Италии. В услугах испанского футболиста заинтересован «Комо» и лично главный тренер команды Сеск Фабрегас.
