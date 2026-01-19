Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Минус три. Барселона продолжает терять талантливых футболистов
Испания
19 января 2026, 11:27
Чемпионат Испании покинут Дро Фернандес, Андреас Куэнка и Мамаду Мбаке

Getty Images/Global Images Ukraine. Дро Фернандес

Испанская «Барселона» рискует потерять троих талантливых футболистов во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили авторитетный испанские источники (AS и Marca).

Полузащитник сборной Испании U-18 Дро Фернандес продолжит карьеру в составе французского ПСЖ, который решил активировать клаусулу в размере шести миллионов евро. Участие в переговорах принимал наставник парижского клуба Луис Энрике.

23-летний центральный защитник Мамаду Мбаке отправится в Major League Soccer (MLS), где будет защищать цвета «Сент-Луис Сити». Каталонский клуб приобрел талантливого игрока у «Лос-Анджелеса» за два миллиона евро.

Еще один центральный защитник – 18-летний Андреас Куэнка с высокой вероятностью отправится покорять чемпионат Италии. В услугах испанского футболиста заинтересован «Комо» и лично главный тренер команды Сеск Фабрегас.

Николай Тытюк Источник: AS
Saar
Якось пох. Вони ніде на грали.
