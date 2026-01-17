Луис Энрике переманил в ПСЖ полузащитника Барселоны и сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании U-18 Дро Фернандес определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 18-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, который активировал клаусулу в размере шести миллионов евро. Дро интересовались английские и немецкие команды, однако парижскому клубу удалось переманить талантливого испанца.

Участие в переговорах принимал главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который впечатлен уровнем и прогрессом Фернандеса. Официальное объявление о трансфере состоится после того, как стороны обсудят все детали будущего соглашения.

В нынешнем сезоне Дро провел четыре матча в чемпионате и один раз сыграл в Лиге чемпионов, отдав результативную передачу.

Контракт полузащитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро. В активе Фернандеса три игры в составе сборной Испании U-18.