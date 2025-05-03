Гаэль Монфис не сыграет на грунтовом Мастерсе 1000 в столице Италии

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Вместо француза на римском Мастерсе сыграет австралиец Ринки Хидзиката.

Муж Элины Свитолиной не выигрывал ни одного матча в основной сетке Internazionali d’Italia с 2012 года, когда в первом раунде обыграл Алекса Богомолова со счетом 6:4, 6:1.

Монфис, начавший сезон 2025 года с отличных результатов – победы в Окленде и выхода в 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии, снялся с турнира ATP 1000 в Мадриде еще до выхода на корт во втором раунде.

Результаты Гаэля Монфиса в 2025 году:

ATP 250 Брисбен: 2-й раунд

ATP 250 Окленд: победа

Australian Open: 1/8 финала

ATP 500 Дубай: 1-й раунд

ATP 1000 Индиан-Уэллс: 3-й раунд

ATP 1000 Майами: 1/8 финала

ATP 1000 Монте-Карло: 2-й раунд

ATP 1000 Мадрид: 2-й раунд (снялся)