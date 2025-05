Определен лучший игрок недели Лиги чемпионов. Он оформил дубль

С 29 по 30 апреля были проведены первые матчи полуфинала Лиги чемпионов.

В первый игровой день «Арсенал» дома проиграл ПСЖ – 0:1, а вот на следующий день «Барселона» и «Интер» устроили настоящее футбольное шоу - 3:3.

После поединков УЕФА провела голосование и определила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем в номинации стал защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, который отметился дублем против «Барселоны».

Также на звание лучшего футболиста претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.

1st: Denzel Dumfries

2nd: Vitinha



