Определен лучший игрок недели Лиги чемпионов. Он оформил дубль
Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис проявил себя как можно лучше
С 29 по 30 апреля были проведены первые матчи полуфинала Лиги чемпионов.
В первый игровой день «Арсенал» дома проиграл ПСЖ – 0:1, а вот на следующий день «Барселона» и «Интер» устроили настоящее футбольное шоу - 3:3.
После поединков УЕФА провела голосование и определила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем в номинации стал защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, который отметился дублем против «Барселоны».
Также на звание лучшего футболиста претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.
1st: Denzel Dumfries— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2025
2nd: Vitinha
Dumfries' performance in Barcelona earns Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WLgDOeFl7D
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