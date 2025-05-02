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Лига чемпионов
02 мая 2025, 13:38 | Обновлено 02 мая 2025, 13:41
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Определен лучший игрок недели Лиги чемпионов. Он оформил дубль

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис проявил себя как можно лучше

02 мая 2025, 13:38 | Обновлено 02 мая 2025, 13:41
395
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Определен лучший игрок недели Лиги чемпионов. Он оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

С 29 по 30 апреля были проведены первые матчи полуфинала Лиги чемпионов.

В первый игровой день «Арсенал» дома проиграл ПСЖ – 0:1, а вот на следующий день «Барселона» и «Интер» устроили настоящее футбольное шоу - 3:3.

После поединков УЕФА провела голосование и определила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Победителем в номинации стал защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, который отметился дублем против «Барселоны».

Также на звание лучшего футболиста претендовал полузащитник ПСЖ Витинья.

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Дензел Дюмфрис Лига чемпионов лучший игрок Барселона Барселона - Интер
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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