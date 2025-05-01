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01 мая 2025, 19:53 | Обновлено 01 мая 2025, 19:55
12
0

Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ

Усман Дембеле возглавил рейтинг

01 мая 2025, 19:53 | Обновлено 01 мая 2025, 19:55
12
0
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
GOAL

Портал GOAL опубликовал топ-20 фаворитов на «Золотой мяч» после первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.

На 1-й позиции расположился вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. На 2-й, 3-й и 4-й строчке игроки каталонской «Барселоны»: Ламин Ямаль, рафинья и Педри соответственно. 5-ю позицию занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

С полным рейтингом можете ознакомиться ниже:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
  • 3. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);
  • 4. Педри (Испания, «Барселона»);
  • 5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  • 6. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
  • 7. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»);
  • 8. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
  • 9. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);
  • 10. Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);
  • 11. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
  • 12. Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);
  • 13. Винисиус (Бразилия, «Реал Мадрид»);
  • 14. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
  • 15. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);
  • 16. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»);
  • 17. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
  • 18. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);
  • 19. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);
  • 20. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, «Интер»);

Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

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Усман Дембеле Рафинья Диас Ламин Ямаль Педри Мохамед Салах Роберт Левандовски Джанлуиджи Доннарумма Гарри Кейн Килиан Мбаппе Нуну Мендеш Деклан Райс Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Виктор Дьекереш Витинья (ПСЖ) Хвича Кварацхелия Лаутаро Мартинес Дезире Дуэ Букайо Сака Дензел Дюмфрис рейтинг Золотой мяч ПСЖ Барселона Реал Мадрид Интер Милан Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Бавария Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: Goal.com
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