Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ

Портал GOAL опубликовал топ-20 фаворитов на «Золотой мяч» после первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.

На 1-й позиции расположился вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. На 2-й, 3-й и 4-й строчке игроки каталонской «Барселоны»: Ламин Ямаль, рафинья и Педри соответственно. 5-ю позицию занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

С полным рейтингом можете ознакомиться ниже:

1. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

3. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);

4. Педри (Испания, «Барселона»);

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

6. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

7. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»);

8. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);

9. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

10. Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);

11. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

12. Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

13. Винисиус (Бразилия, «Реал Мадрид»);

14. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);

15. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);

16. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»);

17. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

18. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);

19. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);

20. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, «Интер»);

Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.