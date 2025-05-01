Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Усман Дембеле возглавил рейтинг
Портал GOAL опубликовал топ-20 фаворитов на «Золотой мяч» после первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.
«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.
На 1-й позиции расположился вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. На 2-й, 3-й и 4-й строчке игроки каталонской «Барселоны»: Ламин Ямаль, рафинья и Педри соответственно. 5-ю позицию занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
С полным рейтингом можете ознакомиться ниже:
- 1. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
- 2. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
- 3. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);
- 4. Педри (Испания, «Барселона»);
- 5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- 6. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
- 7. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»);
- 8. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
- 9. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);
- 10. Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);
- 11. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
- 12. Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);
- 13. Винисиус (Бразилия, «Реал Мадрид»);
- 14. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
- 15. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);
- 16. Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»);
- 17. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
- 18. Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);
- 19. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);
- 20. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, «Интер»);
Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов.
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