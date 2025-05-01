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Лига чемпионов
01 мая 2025, 19:22 | Обновлено 01 мая 2025, 19:24
512
0

Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов

Матчи состоялись 29 и 30 апреля

01 мая 2025, 19:22 | Обновлено 01 мая 2025, 19:24
512
0
Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

29 и 30 апреля состоялись первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.

УЕФА обнародовал символическую сборную лучших игроков матчей:

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма
  • Защитники: Майлз Льюис-Скелли, Франческо Ачерби, Маркиньос, Дензел Дюмфрис
  • Полузащитники: Педри, Витинья, Николо Барелла
  • Нападающие: Рафинья, Усман Дембеле, Ламин Ямаль

Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.

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Барселона Интер Милан Арсенал Лондон ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Майлз Льюис-Скелли Франческо Ачерби Маркиньос Дензел Дюмфрис Педри Витинья (ПСЖ) Николо Барелла Рафинья Диас Усман Дембеле Ламин Ямаль Лига чемпионов символическая сборная
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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