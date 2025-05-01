Лига чемпионов01 мая 2025, 19:22 | Обновлено 01 мая 2025, 19:24
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Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов
Матчи состоялись 29 и 30 апреля
01 мая 2025, 19:22 | Обновлено 01 мая 2025, 19:24
512
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29 и 30 апреля состоялись первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов.
«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.
УЕФА обнародовал символическую сборную лучших игроков матчей:
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма
- Защитники: Майлз Льюис-Скелли, Франческо Ачерби, Маркиньос, Дензел Дюмфрис
- Полузащитники: Педри, Витинья, Николо Барелла
- Нападающие: Рафинья, Усман Дембеле, Ламин Ямаль
Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.
Introducing your Team of the Week! 🥁@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/44jm0E9pm4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025
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