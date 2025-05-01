Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов

29 и 30 апреля состоялись первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в Лондоне со счетом 1:0 одолел «Арсенал». «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3.

УЕФА обнародовал символическую сборную лучших игроков матчей:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма

Защитники: Майлз Льюис-Скелли, Франческо Ачерби, Маркиньос, Дензел Дюмфрис

Полузащитники: Педри, Витинья, Николо Барелла

Нападающие: Рафинья, Усман Дембеле, Ламин Ямаль

Ранее сообщалось о том, что один из лучших нападающих мира пропустит полуфинал ЛЧ.