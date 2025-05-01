Бирмингем Сити стал абсолютным рекордсменом английских футбольных лиг
За тур до завершения Лиги 1 команда имеет 108 набранных очков
30 апреля состоялся матч 42-го тура английской Лиги 1 (третий по силе дивизион), в котором встретились «Блекпул» и «Бирмингем Сити».
Гости одолели соперника со счетом 2:0. Эта победа позволила команде набрать уже 108 очков в чемпионате – ближайший преследователь отстает на 19 пунктов.
108 баллов – это новый рекорд для всех уровней английских футбольных лиг за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало «Редингу», который в сезоне 2005/06 имел 106 набранных очков в Чемпионшипе.
Наибольшее кол-во набранных баллов за всю историю среди английских команд:
- 108 – Бирмингем Сити (2024/25)
- 106 – Рединг (2005/06)
- 105 – Сандерленд (1998/99)
- 102 – Ньюкасл Юнайтед (2009/10)
- 102 – Плимут Аргайл (2001/02)
- 102 – Свиндон Таун (1985/86)
В сезоне 2024/25 «Бирмингем Сити» сыграет еще в одном матче. Победителей Лиги 1 ждет выездная игра с «Кембридж Юнайтед», которая состоится 3 мая.
👏 Birmingham City have eclipsed the English Football League record for most points in a single season...— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) April 30, 2025
And the League One winners still have one game to play pic.twitter.com/LoY5kQblnK
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