Бирмингем Сити стал абсолютным рекордсменом английских футбольных лиг

30 апреля состоялся матч 42-го тура английской Лиги 1 (третий по силе дивизион), в котором встретились «Блекпул» и «Бирмингем Сити».

Гости одолели соперника со счетом 2:0. Эта победа позволила команде набрать уже 108 очков в чемпионате – ближайший преследователь отстает на 19 пунктов.

108 баллов – это новый рекорд для всех уровней английских футбольных лиг за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало «Редингу», который в сезоне 2005/06 имел 106 набранных очков в Чемпионшипе.

Наибольшее кол-во набранных баллов за всю историю среди английских команд:

В сезоне 2024/25 «Бирмингем Сити» сыграет еще в одном матче. Победителей Лиги 1 ждет выездная игра с «Кембридж Юнайтед», которая состоится 3 мая.

👏 Birmingham City have eclipsed the English Football League record for most points in a single season...



And the League One winners still have one game to play pic.twitter.com/LoY5kQblnK