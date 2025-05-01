Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бирмингем Сити стал абсолютным рекордсменом английских футбольных лиг
Англия
01 мая 2025, 08:04 |
560
1

Бирмингем Сити стал абсолютным рекордсменом английских футбольных лиг

За тур до завершения Лиги 1 команда имеет 108 набранных очков

01 мая 2025, 08:04 |
560
1
Бирмингем Сити стал абсолютным рекордсменом английских футбольных лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бирмингем

30 апреля состоялся матч 42-го тура английской Лиги 1 (третий по силе дивизион), в котором встретились «Блекпул» и «Бирмингем Сити».

Гости одолели соперника со счетом 2:0. Эта победа позволила команде набрать уже 108 очков в чемпионате – ближайший преследователь отстает на 19 пунктов.

108 баллов – это новый рекорд для всех уровней английских футбольных лиг за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало «Редингу», который в сезоне 2005/06 имел 106 набранных очков в Чемпионшипе.

Наибольшее кол-во набранных баллов за всю историю среди английских команд:

  • 108 – Бирмингем Сити (2024/25)
  • 106 – Рединг (2005/06)
  • 105 – Сандерленд (1998/99)
  • 102 – Ньюкасл Юнайтед (2009/10)
  • 102 – Плимут Аргайл (2001/02)
  • 102 – Свиндон Таун (1985/86)

В сезоне 2024/25 «Бирмингем Сити» сыграет еще в одном матче. Победителей Лиги 1 ждет выездная игра с «Кембридж Юнайтед», которая состоится 3 мая.

По теме:
Беллингем – первый. Забарный занял девятое место в интересном рейтинге
Защитник Интера стал рекордсменом в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
чемпионат Англии по футболу Бирмингем Сити Рединг статистика рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Бокс | 01 мая 2025, 07:35 3
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры

Украинский боксер 19 июля выйдет на ринг против британца Даниеля Дюбуа

Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Хоккей | 30 апреля 2025, 21:45 31
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

Вторая победа украинской сборной на чемпионате мира в Дивизионе 1A

Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Бокс | 30.04.2025, 10:40
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30.04.2025, 23:48
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 01.05.2025, 08:47
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Круто! Давай в АПЛ так 🤣🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 24
Футбол
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 39
Футбол
Звезда Барселоны пригрозил клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Звезда Барселоны пригрозил клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
29.04.2025, 14:24 1
Футбол
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
30.04.2025, 08:15
Хоккей
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем