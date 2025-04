Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) уверенно преодолела стадию 1/4 финала на грунтовом супертурнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

На пути в полуфинал украинка в двух сетах разгромила представительницу Японии Моюку Утидзиму (WTA 56) за 55 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Элина Свитолина (Украина) [17] – 2:6, 1:6

За матч Элина позволила сопернице сделать только один брейк. В стартовом гейме встречи Свитолина отдала свою подачу, но очень быстро завладела преимуществом и уверенно закрыла за собой поединок.

Элина провела второе очное противостояние против Моюки. В конце июня 2024 года украинка одолела оппонентку на старте олимпийского теннисного турнира.

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница матча Арина Соболенко – Марта Костюк. Костюк выйдет на корт против первой ракетки мира 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Элина проведет 12-й полуфинал на тысячниках в карьере и первый с 2021 года, когда добралась до этой стадии в Майами.

Свитолина выиграла 11-й матч подряд. До старта в Мадриде она одержала две победы за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем взяла трофей на соревнованиях WTA 250 в Руане, выиграв у пятерых соперниц. Кроме того, за все 11 выигранных матчей Элина ни разу не отдала сет – 22:0 по партиям.

Помимо Утидзимы, Свитолина в столице Испании также справилась с Сонай Картал, Еленой Рыбакиной и Марией Саккари.

Моюка, несмотря на поражение, провела сенсационный для себя турнир. На счету 23-летней японки громкие победы над Онс Жабер, Джессикой Пегулой и Екатериной Александровой.

