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WTA
30 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:14
4382
16

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

30 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:14
4382
16
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) уверенно преодолела стадию 1/4 финала на грунтовом супертурнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

На пути в полуфинал украинка в двух сетах разгромила представительницу Японии Моюку Утидзиму (WTA 56) за 55 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Элина Свитолина (Украина) [17] – 2:6, 1:6

За матч Элина позволила сопернице сделать только один брейк. В стартовом гейме встречи Свитолина отдала свою подачу, но очень быстро завладела преимуществом и уверенно закрыла за собой поединок.

Элина провела второе очное противостояние против Моюки. В конце июня 2024 года украинка одолела оппонентку на старте олимпийского теннисного турнира.

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница матча Арина Соболенко – Марта Костюк. Костюк выйдет на корт против первой ракетки мира 30 апреля в 22:00 по Киеву.

Элина проведет 12-й полуфинал на тысячниках в карьере и первый с 2021 года, когда добралась до этой стадии в Майами.

Свитолина выиграла 11-й матч подряд. До старта в Мадриде она одержала две победы за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем взяла трофей на соревнованиях WTA 250 в Руане, выиграв у пятерых соперниц. Кроме того, за все 11 выигранных матчей Элина ни разу не отдала сет – 22:0 по партиям.

Помимо Утидзимы, Свитолина в столице Испании также справилась с Сонай Картал, Еленой Рыбакиной и Марией Саккари.

Моюка, несмотря на поражение, провела сенсационный для себя турнир. На счету 23-летней японки громкие победы над Онс Жабер, Джессикой Пегулой и Екатериной Александровой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Моюка Утидзима
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Pat_riot
Моюці спасибо за гру, а також за Пегулу, Жабер та рашистку.
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+9
Artem Dudchenko
Щось Еліна в якійсь неймовірній функціональній формі наразі знаходиться! 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
Еліна зараз просто монстр!Здається ,що обіграє любу,хто би там ні був у суперницях!Супер!
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+6
u6464u
Що тут сказати , на данну годину Еліна сильніша на дві голови від Моюки, з перемогою, з Мартою буде складніше , півфінал буде вогонь .
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Нічого дивного. Еліна значно додала в агресії в порівнянні з самою собою до вагітності, в силі і точності удару, особливо з форхенду - тому й швидкий грунт Мадриду став їй підходити ідеально. Підозрюю, тепер більше ніж Рим.
З перемогою!
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+4
Андрій Милявський
І ще одне - перемога у півфіналі означатиме вихід на 11 місце в рейтингу та випередження 2 рашистської ракетки шнайдер. Продовження тенденції 'осушення болотних' що спостерігається на турнірі в Мадриді.
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+3
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serhiy
Молодчинка !
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+2
Vlad Holl
Швидко , легко і спокійно. Еліна зараз в неймовірній формі , добре щоб її зберегти до РГ. Дуже сильно нагадує 2018 рік Підсумковий турнір  ,коли грала також легко і потужно. Чекаємо українського півфіналу.
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+2
Neptun
Подивиться гру з напруженою боротьбою не вийшло. Нх і нехай!
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+2
Viktor Savchuk
Еліна стрімко крокує в Топ-10🔥👍
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+1
Андрій Милявський
Гофф, Свьонтек, Світоліна та Костюк/Сабаленко. Ох, як гарно зараз виглядають наші сподівання на півфінали...
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+1
kadaad
У самурая ничего не вышло.......
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0
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