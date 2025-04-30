Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Поединок 1/4 финала начнется 30 апреля в 22:00 по Киеву
30 апреля, в четвертьфинале турнира в Мадриде, свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 36) и Арина Соболенко (WTA 1).
Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Марта Костюк
Турнир в Мадриде хорошо складывается для украинок, солидно выступила Стародубцева, пробились в четвертьфинал Свитолина и Костюк. От Марты прорыва ждали, все-таки спортсменка сильная, с характером, где-то не хватало стабильности и удачи.
Со старта теннисистка из Украины провела сложный матч против известной британки Эммы Радукану – 6:4, 2:6, 6:2. «Нейтралку» Веронику Кудерметову удалось обыграть в трех сетах – 6:0, 4:6, 6:4. В последнем матче снова была битва против представительницы «страны 404», Анастасии Потаповой, которую украинка прошла в двух сетах – 6:3, 6:2.
У Костюк были проблемы с первой подачей, однако, в последнем матче этот процент резко взлетел с 51% до 67%, что очень важно. Теннисистка будет заряжена на успех, не имеет значения, что перед ней лидер мирового рейтинга.
Арина Соболенко
белорусская «нейтралка» хорошо проводит этот сезон, хотя бы потому, что продолжает находиться на вершине мирового рейтинга. Этот турнир Соболенко начала с победы над Анной Блинковой – 6:3, 6:4, во втором круге прошла свою хорошую знакомую Элизе Мертенс – 3:6, 6:2, 6:1. В последнем матче удалось обыграть американку Пейтон Стернс – 6:2, 6:4.
Грунтовую часть сезона Арина начала с турнира в Штутгарте, где она дошла до финала, уступив там без особых шансов Алене Остапенко в двух сетах.
На счету Соболенко в этом году титулы в Майами и Брисбене, также были финалы Индиан-Уэллс и Открытого чемпионата Австралии. Остановить белоруску сложно, хотя в Мадриде она не громит соперниц, как это часто бывает на других турнирах.
Личные встречи
Статистика свидетельствует о том, что соперницы играли между собой дважды, на харде и грунте, в обоих случаях уверенно в двух сетах побеждала Соболенко. Последний раз теннисистки пересекались два года назад, с тех пор Костюк набралась опыта и может сыграть лучше.
Прогноз
Букмекеры не верят в украинку, Марта хорошо играет на этом турнире, но битва против первой ракетки мира станет большим испытанием. Соболенко далеко не безгрешна, хотя противостоять ее мощи невероятно сложно.
Совершить сенсацию будет сложно, а вот оказать сопротивление – реально. Поставлю здесь на тотал больше 18,5 геймов.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,58.
21:00
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