30 апреля, в четвертьфинале турнира в Мадриде, свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 36) и Арина Соболенко (WTA 1).

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Турнир в Мадриде хорошо складывается для украинок, солидно выступила Стародубцева, пробились в четвертьфинал Свитолина и Костюк. От Марты прорыва ждали, все-таки спортсменка сильная, с характером, где-то не хватало стабильности и удачи.

Со старта теннисистка из Украины провела сложный матч против известной британки Эммы Радукану – 6:4, 2:6, 6:2. «Нейтралку» Веронику Кудерметову удалось обыграть в трех сетах – 6:0, 4:6, 6:4. В последнем матче снова была битва против представительницы «страны 404», Анастасии Потаповой, которую украинка прошла в двух сетах – 6:3, 6:2.

У Костюк были проблемы с первой подачей, однако, в последнем матче этот процент резко взлетел с 51% до 67%, что очень важно. Теннисистка будет заряжена на успех, не имеет значения, что перед ней лидер мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Арина Соболенко

белорусская «нейтралка» хорошо проводит этот сезон, хотя бы потому, что продолжает находиться на вершине мирового рейтинга. Этот турнир Соболенко начала с победы над Анной Блинковой – 6:3, 6:4, во втором круге прошла свою хорошую знакомую Элизе Мертенс – 3:6, 6:2, 6:1. В последнем матче удалось обыграть американку Пейтон Стернс – 6:2, 6:4.

Грунтовую часть сезона Арина начала с турнира в Штутгарте, где она дошла до финала, уступив там без особых шансов Алене Остапенко в двух сетах.

На счету Соболенко в этом году титулы в Майами и Брисбене, также были финалы Индиан-Уэллс и Открытого чемпионата Австралии. Остановить белоруску сложно, хотя в Мадриде она не громит соперниц, как это часто бывает на других турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что соперницы играли между собой дважды, на харде и грунте, в обоих случаях уверенно в двух сетах побеждала Соболенко. Последний раз теннисистки пересекались два года назад, с тех пор Костюк набралась опыта и может сыграть лучше.

Прогноз

Букмекеры не верят в украинку, Марта хорошо играет на этом турнире, но битва против первой ракетки мира станет большим испытанием. Соболенко далеко не безгрешна, хотя противостоять ее мощи невероятно сложно.

Совершить сенсацию будет сложно, а вот оказать сопротивление – реально. Поставлю здесь на тотал больше 18,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,58.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Арина Соболенко Тотал быльше 18.5 1.58 Сделать ставку

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