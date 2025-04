Романо: защитник Баварии перейдет в французский гранд, известны детали

Английский центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер станет игроком «Монако», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний футболист станет игроком французского клуба. Соглашение достигнуто, контракт до лета 2027 года с возможность продления.

В текущем сезоне Эрик Дайер провел 25 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Легенда Германии рассказал, почему Роналду так и не перешел в Бундеслигу.

🚨🔴⚪️ Eric Dier to AS Monaco, here we go! Deal done for English centre back to leave Bayern and join Monaco.



Deal in place, as first called by @Tanziloic on L’Équipé — agreement already done and sealed.



Understand the contract will be valid until June 2027 + option to extend. pic.twitter.com/MPUvOIHrR1