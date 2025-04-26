Легенда Германии рассказал, почему Роналду так и не перешел в Бундеслигу
У португальца было предложение от «Баварии»
Бывший игрок «Баварии» и победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Дитмар Хаманн рассказал, почему Криштиану Роналду так и не перешел в Бундеслигу.
«Криштиану Роналду интересовал «Баварию» тогда, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Я хотел, чтобы он перешел в немецкий чемпионат.
Но тогда были две причины, почему он так и не переехал сюда. Для клубов из Германии всегда стоял вопрос о зарплате и сумме трансфера», – сказал Хаманн.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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