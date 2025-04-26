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  4. Легенда Германии рассказал, почему Роналду так и не перешел в Бундеслигу
Германия
26 апреля 2025, 20:17 |
315
2

Легенда Германии рассказал, почему Роналду так и не перешел в Бундеслигу

У португальца было предложение от «Баварии»

26 апреля 2025, 20:17 |
315
2
Легенда Германии рассказал, почему Роналду так и не перешел в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший игрок «Баварии» и победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Дитмар Хаманн рассказал, почему Криштиану Роналду так и не перешел в Бундеслигу.

«Криштиану Роналду интересовал «Баварию» тогда, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Я хотел, чтобы он перешел в немецкий чемпионат.

Но тогда были две причины, почему он так и не переехал сюда. Для клубов из Германии всегда стоял вопрос о зарплате и сумме трансфера», – сказал Хаманн.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Дитмар Хаманн Криштиану Роналду Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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OKs100
Еще не поздно, через 2-3 сезона может перебраться в играть в Бундеслигу.
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0
Lulinnha
Не перешёл потому что Роналду с Бадром было бы холодно. 
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0
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