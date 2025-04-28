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  4. Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
WTA
28 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:54
2197
7

Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены

28 апреля в Испании и других страна Европы массово отключили свет

28 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:54
2197
7
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Getty Images/Global Images Ukraine

Игровой день на престижном теннисном турнире в Мадриде отменен.

28 апреля в Испании и других странах Европы массово отключили свет.

Матчи украинских теннисисток Марты Костюк и Элины Свитолиной в понедельник не состоятся.

«По независимым от организации причинам и с целью обеспечения общей безопасности, общенациональное отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, привело к отмене дневной и ночной сессий Mutua Madrid Open», – говорится в заявлении организаторов.

Ранее сообщалось, что на восстановления электроэнергии в Испании потребуется от 6 до 10 часов.

В понедельник из украинок успела сыграть только Юлия Стародубцева, которая в четвертом раунде уступила Мирре Андреевой. В 16:00 свой поединок 1/8 финала против Анастасии Потаповой должна была начать Марта Костюк, а в 22:00 былл запланировано противостояние Элины Свитолиной и Марии Саккари.

Организаторы пока что не объявили расписание на завтра, 29 апреля.

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Марта Костюк Элина Свитолина WTA Мадрид Анастасия Потапова Мария Саккари перенос матчей отключение света
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
Нууу... А я вже випивки приготував ... 
Доведеться дивитися матчі Мартіни Хінгіс (вони в мене на окремому HDD) ..)
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+2
Андрій Заліщук
Це і є початок гібридної війни расісі проти країн НАТО, про це давно попереджали, але в Європі такі олені наївні, ніхто не готувався толком, а тепер думайТЕ і пожинайте плоди лояльності до кацапів
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0
C.Пеклов
А що генераторів немає?Якась ганьба.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
след кремля
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-2
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