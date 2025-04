Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены

Игровой день на престижном теннисном турнире в Мадриде отменен.

28 апреля в Испании и других странах Европы массово отключили свет.

Матчи украинских теннисисток Марты Костюк и Элины Свитолиной в понедельник не состоятся.

«По независимым от организации причинам и с целью обеспечения общей безопасности, общенациональное отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, привело к отмене дневной и ночной сессий Mutua Madrid Open», – говорится в заявлении организаторов.

Ранее сообщалось, что на восстановления электроэнергии в Испании потребуется от 6 до 10 часов.

В понедельник из украинок успела сыграть только Юлия Стародубцева, которая в четвертом раунде уступила Мирре Андреевой. В 16:00 свой поединок 1/8 финала против Анастасии Потаповой должна была начать Марта Костюк, а в 22:00 былл запланировано противостояние Элины Свитолиной и Марии Саккари.

Организаторы пока что не объявили расписание на завтра, 29 апреля.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



