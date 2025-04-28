Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»

28 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк должна сыграть против Анастасии Потаповой в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Встреча должна была начаться в 16:00 по Киеву после игры Киз – Векич. Однако Мэдисон и Донна пока так и не стартовали – все из-за отключения света в Испании.

Костюк в Instagram в шуточной форме обратилась к ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины):

«WTA 1000 и 1000 свечей. Есть ли какие-то апдейты по расписанию, ДТЭК?», – написала Марта.

По последней информации, в Испании на восстановление электроэнергии потребуется от 6 до 10 часов. Хотя в Португалии проблема уже решена. В частности, матчи на челленджере в Оэйраше, которые были прерваны по той же причине, уже возобновились.

Пока что организаторы турнира в Мадриде не сообщали о переносе поединков на следующий день.