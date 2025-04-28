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  4. Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»
WTA
28 апреля 2025, 17:12 |
1224
7

Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»

В Испании на восстановление электроэнергии потребуется от 6 до 10 часов

28 апреля 2025, 17:12 |
1224
7
Марта КОСТЮК: «WTA 1000 и 1000 свечей. Есть апдейты по расписанию, ДТЭК?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк должна сыграть против Анастасии Потаповой в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Встреча должна была начаться в 16:00 по Киеву после игры Киз – Векич. Однако Мэдисон и Донна пока так и не стартовали – все из-за отключения света в Испании.

Костюк в Instagram в шуточной форме обратилась к ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины):

«WTA 1000 и 1000 свечей. Есть ли какие-то апдейты по расписанию, ДТЭК?», – написала Марта.

По последней информации, в Испании на восстановление электроэнергии потребуется от 6 до 10 часов. Хотя в Португалии проблема уже решена. В частности, матчи на челленджере в Оэйраше, которые были прерваны по той же причине, уже возобновились.

Пока что организаторы турнира в Мадриде не сообщали о переносе поединков на следующий день.

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Марта Костюк WTA Мадрид Анастасия Потапова отключение света
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Чи замішані тут кацапські хакери?
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+5
c_a_p2
Щось кацапським духом поперло від аварії
Треба ваньєк-альонак відправляти в родниє єбєня. Хай гріються - під ракітамі с бірьозамі.
Гнати назавжди - бо дикуни 
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0
AndiM
Не може без реклами рінаховської помийки. Видно менеджер якої компанії її "танцює".
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-5
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