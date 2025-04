ВИДЕО. Известная мексиканская кинозвезда поцеловала Григора Димитрова

На матче 1/32 финала турнира АТР 1000 в Мадриде между болгарином Григором Димитровым и чилийцем Николасом Харри была замечена известная мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес.

По окончанию поединка, в котором болгарский теннисист уверенно победил в двух сетах – 6:3, 6:4, Эйса тепло поздравила Григора с победой.

Теперь в прессе активно обсуждаются новые отношения актрисы, сыгравшей одну из ведущих ролей в фантастическом боевике «Годзилла против Конга», и победителя Итогового турнира ATP 2017 года.

Пока Димитров и Гонсалес официально не подтверждали, но и не опровергали слухи об их возможном романе.

