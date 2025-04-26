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  4. Оболонь – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 18:08 |
185
0

Оболонь – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

26 апреля 2025, 18:08 |
185
0
Оболонь – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты. Бруниньо

В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Украины. 26-й тур

Оболонь – Карпаты – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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