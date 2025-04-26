Украина. Премьер лига26 апреля 2025, 18:08 |
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Оболонь – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
26 апреля 2025, 18:08 |
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В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».
Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Украины. 26-й тур
Оболонь – Карпаты – 0:0 (обновляется)
Гол:
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