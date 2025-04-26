Каждый при своем. Карпаты вырвали ничью против Оболони

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко, несмотря на поражение в прошлом туре от «Динамо», не сделал перестановок в стартовом составе своих подопечных. Владислав Лупашко после победы над «Рухом» сделал два изменения. Вместо Шаха и Игора Невеса на поле столичного стадиона вышли Костенко и Краснопир.

Первый опасный момент игры создали гости, когда Бруниньйо после передачи Чачуа принял мяч, но пробил несильно. Следующий удар бразильского легионера «Карпат» был опаснее, но мяч пролетел рядом со штангой. А вот атака «Оболони» завершилась взятием ворот. Ильин по правому краю атаки сделал передачу на Стасюка, который низом пробил в упор со стойкой. Для Стасюка это был 1-й гол в УПЛ в составе «пивоваров», а раньше он отличался в составе «Мариуполя».

«Карпаты» довольно быстро сравняли счет. Сначала это мог сделать Костенко, пробивавший после паса Чачуа, но Марченко на линии ворот ликвидировал угрозу. Через минуту Чачуа исполнил угловой с правого края на дальнюю штангу, где сразу пробивал Стецьков и мяч от Приймака срикошетил в ворота. Для Приймака это был первый автогол в УПЛ – в 101-й игре.

Вскоре гости провели атаку левым краем, завершившуюся падением Чачуа в штрафной. После видеопросмотра арбитр увидел нарушение правил со стороны Бычека и назначил пенальти. Полегенько 2-й раз в УПЛ пробивал с «точки» и впервые не реализовал 11-метровый удар, пробив выше ворот. Марченко впервые стал победителем пенальтийской дуэли – после 2-го пенальти. После этого игра проходила с переменным успехом соперников, но реальных моментов создано не было.

В начале второго тайма пытался реабилитироваться Приймак, но удар капитана «Оболони» пришелся выше ворот. «Карпаты» ответили быстрой атакой, которая завершалась передачей Бруниньйо на Костенко, но Марченко сыграл надежно. Опасной была и фланговая передача Очеретько. Киевляне ответили контрвыпадом в исполнении Груши, но Кинарейкин вовремя сыграл на опережение.

«Карпаты» больше владели мячом, но пройти массированную оборону хозяев поля было непросто. «Оболонь» при первой возможности проводила контратаки, одна из которых завершилась опасным ударом Стасюка, но Кинарейкин сыграл надежно. Гости продолжали искать пути взятия соперника и после удара Бруниньо мяч оказался в сетке ворот Марченко, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

А вот игроки «Оболони» сумели выйти вперед. Тарануха, в свое время выступавший и за «Карпаты», удачно вышел на замену и с правого края атаки точно пробил в дальний угол ворот. Вскоре сработала и замена гостей. Игор Невес после паса Квасницы во вратарской развернулся и сравнял счет.

В итоге завершилась безничейная клубная рекордная серия «Оболони» в чемпионате, продолжавшаяся 6 игр: две победы и четыре поражения. «Карпаты» не проигрывают в УПЛ на протяжении 8 игр: четыре победы и четыре ничьи, а в гостях – 4 игры: победа и три ничьи. Боевая ничья не изменила турнирного положения каждого из соперников.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Черненко – 6,5, Слободян – 6,0, Близинченко – б/о, Тарануха – 6,5, Мороз – б/о.

«Карпаты» (замены): Игор – 7,0, Подлепенец – б/о, Федор – б/о, Квасница – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Оболонь» – «Карпаты» - 2:2

Голы: Стасюк, 20, Тарануха, 81 – Приймак, 28 (авт.), Игор, 90

На 25-й минуте Павел Полегенько («Карпаты») не забил пенальти (промах).

Предупреждения: Курко, 25, Карась, 45+3, Витенчук, 62 – Чачуа, 45+2

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Витенчук (Мороз, 90+4), Курко (Черненко, 70), Груша (Слободян, 70) – Бычек (Близниченко, 76), Устименко (Тарануха, 76).

«Карпаты»: Кинарейкин – Мирошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа (Федор, 74) – Костенко (Подлепенец, 74), Краснопир (Игор, 68), Очеретько (Квасница, 86).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 11 (4) – 16 (4)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 1 – 1.

ОБОЛОНЬ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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