В субботу, 26 апреля, «Оболонь» в рамках 26-го тура УПЛ на стадионе «Оболонь-Арена» встретится с «Карпатами». Беспроигрышная серия львовского клуба в чемпионате длится 7 игр.

Оболонь

В предыдущей игре «Оболонь» в статусе гостей потерпела разгромное поражение со счетом 0:3 от земляков из «Динамо» и находится на 12-м месте турнирной таблицы. Несмотря на такое поражение, послематчевая мысль главного тренера «Оболони» Сергея Шищенко была оптимистичной: «Даже при счете 0:3 мы не остановились, играли в атакующий футбол, который, думаю, понравился зрителям. Честно говоря, это, наверное, наш лучший матч за все время с тех пор, как я работаю в «Оболони».

Безничейная клубная рекордная серия «пивоваров» в чемпионате длится 6 игр: две победы и четыре поражения. В субботу состоится 10-й в УПЛ домашний матч «Оболони» при Сергее Шищенко. Денис Устименко из «Оболони» нынешний сезон начинал именно в «Карпатах» и может забить 10-й гол в УПЛ. Столичный клуб находится рядом с зоной переходных игр с клубами Первой лиги и настроен пополнить запас своих очков.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре на стадионе «Украина» победили «Рух» со счетом 3:1, добавив незаурядных эмоций своим болельщикам, и находятся на 5-м месте в турнирной таблице. Долгожданный первый гол в УПЛ провел Игор Невес. Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал это событие: «Для меня это был очень большой жест. Как поднялась вся наша скамейка. Не потому, что мы забили гол, а потому, что это сделал именно Игор. Он подбежал к нам всем, потому что чувствует эту поддержку. Он делает очень большую работу, он ждал этого гола».

Подопечные Владислава Лупашко не проигрывают в УПЛ на протяжении 7 игр (четыре победы и три ничьи), а в гостях – 3 игры (победа и две ничьи). Ветеран «Карпат» Амвросий Чачуа может забить 15-й гол в чемпионатах, а капитан команды Денис Мирошниченко - 10-й. Победа может приблизить «львов» к зоне еврокубков.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Оболонь» проведут свой второй матч в УПЛ, в том числе первый в Киеве. Дебютный поединок в чемпионате состоялся 26 октября в прошлом году во Львове и завершился победой «Карпат» со счетом 1:0. Тогда счет своих голов в УПЛ открыл Бруниньо, в активе которого уже 8 точных ударов в чемпионате.

Фемида

Арбитром матча назначен Назарий Дердь (Ужгород), который в УПЛ провел всего 4 матча. «Карпаты» и «Оболонь» при этом арбитре сыграют первый поединок.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в первом круге чемпионата одержали победу над «Оболонью». Беспроигрышная серия «львов» продолжается 7 игр. Прогнозируем победу «Карпат» и в этом поединке.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Устименко.

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Полегенько, Стецьков, Бабогло, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько, Игор Невес.

Прогноз Sport.ua Оболонь Карпаты Львов Победа Карпат 1.99 Сделать ставку

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