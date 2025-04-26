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Премьер-лига
Оболонь
26.04.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 00:36 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:37
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Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

26 апреля 2025, 00:36 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:37
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Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 25 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь Арене», игра начнется в 18:00.

Киевская команда борется за сохранение прописки в УПЛ, на одно очко опережая «Левый Берег», который находится в зоне переходных матчей. После двух подряд побед «пивовары» в киевском дерби проиграли «Динамо» со счетом 0:3. «Карпаты» стремятся занять четвертую позицию, которая даст путевку в Лигу конференций. «Львы» подошли к противостоянию в Киеве с семиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и 3 ничьи). В первом круге «львы» обыграли «Оболонь» со счетом 1:0 благодаря голу Бруниньо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
26 апреля 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.98 Сделать ставку

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