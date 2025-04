ВИДЕО. Звезда Барселоны кардинально сменил имидж перед Эль-Класико

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль перекрасился перед финалом Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграет против «Реала».

17-летний вундеркинд стал блондином – видео поделилось издание Barca Times.

У фанов «Барсы» это мгновенно вызвало сравнение с экс-футболистами клуба: Лионелем Месси и Неймаром, которые играли с таким цветом волос в сезоне 2016/17.

«Новый стиль Ламина? Это даёт мне вайб Месси и Неймара», – написал один из футбольных блогеров в соцсети X.

🚨 LAMINE YAMAL HAS DYED HIS HAIR! 👀 pic.twitter.com/FyYnajxanl

Lamine Yamal is basically a Neymar regen at this point pic.twitter.com/gaE1gDU10Q

New hair style Lamine Yamal? It gives me Neymar and Messi vibes.

pic.twitter.com/1YEq9gEiIV