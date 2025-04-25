Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус сделал предложение по Судакову. Реакция болельщиков
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 16:51 |
511
1

Ювентус сделал предложение по Судакову. Реакция болельщиков

Полузащитник «Шахтера» имеет несколько вариантов продолжения карьеры

25 апреля 2025, 16:51 |
511
1
Ювентус сделал предложение по Судакову. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Ювентус» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу Георгия Судакова. По информации журналиста Бена Джейкобса туринский клуб первый, кто официально предложил «Шахтеру» определенную сумму за игрока.

Также Судаковым интересуются «Наполи» и «Брентфорд». Болельщики обсуждают стоит ли «Шахтеру» продавать футболиста и предложение какого из клубов выбрать.

Andrey Tavares ✠ CRVG: ?????? Но Марлон – лучший в «Шахтере».

Diego: Если уйдут три полузащитника, я бы взял его.

Mykyta: Меняем Судакова на эскадрилью самолетов.

Олександр Мельник: Нужно идти.

Николай: Наполи будет идеальным вариантом, но ни как не Юве.

Borys Nikitin: Очень важно продать, потому что в УПЛ развития ноль.

Артем: Запросят конские деньги – «Ювентус» выйдет из переговоров. Классика.

Игорь: Лучшая структура в «Шахтере» – это отдел продаж. Там реально самые топовые чуваки сидят. Палкин показывает пальцем на любого, говорит, сколько клуб за него хочет и эти ребята (или девушки, не знаю точно) делают результат. Очень крутые.

Manager: Очень круто! Если Георгий переедет в Турин – это будет огонь. В ближайшем матче с лидером УПЛ ему нужно в прямом смысле «летать по полю» и одержать уверенную победу над Динамо!

По теме:
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч юниорского чемпионата Шахтер U-19 – Динамо U-19
Виктор Коваленко забил в полуфинале Кубка Италии. Реакция болельщиков
Шахтер Донецк Ювентус Георгий Судаков трансферы трансферы Серии A Наполи Брентфорд реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Бокс | 25 апреля 2025, 07:48 3
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»

Украинка отреагировала на ракетную атаку на Киев

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Бокс | 25 апреля 2025, 08:33 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»

Аль-Шейх – о бое между Крисом Юбенком-младшим и британцем Конором Бенном

Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.04.2025, 13:30
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Волейбол | 24.04.2025, 22:50
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.04.2025, 16:00
Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
отлично-пусть пацан растёт для сборной
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
24.04.2025, 22:35 1
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем