Ювентус сделал предложение по Судакову. Реакция болельщиков
Полузащитник «Шахтера» имеет несколько вариантов продолжения карьеры
«Ювентус» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу Георгия Судакова. По информации журналиста Бена Джейкобса туринский клуб первый, кто официально предложил «Шахтеру» определенную сумму за игрока.
Также Судаковым интересуются «Наполи» и «Брентфорд». Болельщики обсуждают стоит ли «Шахтеру» продавать футболиста и предложение какого из клубов выбрать.
Andrey Tavares ✠ CRVG: ?????? Но Марлон – лучший в «Шахтере».
Diego: Если уйдут три полузащитника, я бы взял его.
Mykyta: Меняем Судакова на эскадрилью самолетов.
Олександр Мельник: Нужно идти.
Николай: Наполи будет идеальным вариантом, но ни как не Юве.
Borys Nikitin: Очень важно продать, потому что в УПЛ развития ноль.
Артем: Запросят конские деньги – «Ювентус» выйдет из переговоров. Классика.
Игорь: Лучшая структура в «Шахтере» – это отдел продаж. Там реально самые топовые чуваки сидят. Палкин показывает пальцем на любого, говорит, сколько клуб за него хочет и эти ребята (или девушки, не знаю точно) делают результат. Очень крутые.
Manager: Очень круто! Если Георгий переедет в Турин – это будет огонь. В ближайшем матче с лидером УПЛ ему нужно в прямом смысле «летать по полю» и одержать уверенную победу над Динамо!
🚨 Exclusive: Juventus has made an official offer for Giorgi Sudakov and are in direct talks with Shakhtar.— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2025
Cristiano Giuntoli driving the move as he views Sudakov’s style as a fit.
Napoli and Brentford also interested, but Juventus first to place a bid. pic.twitter.com/zW9qnedDsu
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