Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, идут переговоры

Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение по украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову, сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание 22-летнего футболиста и ведет переговоры с украинской стороной по его подписанию.

Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли считает, что Георгий подходит под стиль команды.

Судаковым также интересуются «Наполи» и «Брентфорд».

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» в перенесенном матче уступил «Парме».