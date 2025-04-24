Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, идут переговоры
«Ювентус» готовит трансфер украинского хавбека
Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение по украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову, сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание 22-летнего футболиста и ведет переговоры с украинской стороной по его подписанию.
Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли считает, что Георгий подходит под стиль команды.
Судаковым также интересуются «Наполи» и «Брентфорд».
В текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» в перенесенном матче уступил «Парме».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ракета сделал 4 сенчури-брейка, а в последней сессии выиграл все 5 фреймов
Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»