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Италия
24 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:33
259
1

Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, идут переговоры

«Ювентус» готовит трансфер украинского хавбека

24 апреля 2025, 13:25 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:33
259
1
Не Наполи. Гранд сделал предложение по Судакову, идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение по украинскому полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову, сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, итальянский гранд нацелен на подписание 22-летнего футболиста и ведет переговоры с украинской стороной по его подписанию.

Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли считает, что Георгий подходит под стиль команды.

Судаковым также интересуются «Наполи» и «Брентфорд».

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» в перенесенном матче уступил «Парме».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус Брентфорд Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Бен Джейкобс Кристиано Джунтоли
Даниил Кирияка Источник: Бен Джейкобс
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Перець
та купіть цього нікакущего Сундукова вже
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