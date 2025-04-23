Первое поражение Тудора. Ювентус в перенесенном матче уступил Парме
Единственным голом отличился Матео Пеллегрино
В среду, 23 апреля, был сыгран перенесенный матч 33-го тура Серии А между «Пармой» и «Ювентусом».
Встречу принимал Эннио Тардини в Парме.
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Игра должна была состояться в понедельник, 21 апреля, но была перенесена из-за смерти Папы Римского.
Гости из Турина неожиданно уступили со счетом 0:1. Единственным голом отличился Матео Пеллегрино. Это первое поражение Игора Тудора у руля «зебр».
После этого матча «Ювентус» с 59 очками остался 5-м, а «Парма» с 31 баллом расположилась на 15-й строчке.
Серия А. 33-й тур
Парма – Ювентус – 1:0
Гол: Пеллегрино, 45+1
Фото матча:
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