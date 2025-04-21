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Чемпионат Италии
Парма
21.04.2025 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
21 апреля 2025, 01:14 |
8
0

Парма – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 апреля в 21:45 по Киеву

21 апреля 2025, 01:14 |
8
0
Парма – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

21 апреля на «Эннио Тардини» пройдет матч 33-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Парма

Команда, при всей своей популярности и немалых исторических заслугах, достаточно глухо застряла в Серии В. Прорыв произошел только в прошлом сезоне: Фабио Пеккья по итогам второго года работы сумел сделать своих подопечных лучшими в том дивизионе.

Вот только в Кальчо, несмотря на оптимистичный старт (взяли 4 в первых двух матчах, причем с Фиорентиной и Миланом), в целом новичок не впечатлял. В итоге, когда в январе - феврале было взято всего одно очко в 6 турах, руководство проекта явно занервничало, и сменила наставника. Киву дебютировал с победы, над Болоньей, а после 0:1 с Удинезе выдали серию ничьих, увеличивая дистанцию от опасной зоны. С Фиорентиной в прошлом туре обошлись без голов, закончив 0:0.

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Ювентус

Клуб вроде бы ожил в прошлом сезоне. После пары сезонов прозябания получилось и топ-3 в Серии А замкнуть, и даже кубок выиграть. Но все равно рассорившегося со всеми Аллегри уволили досрочно. А летом капитально обновленный состав поручили Тиаго Мотте, что поднимал в 2023/2024 скромную Болонью в Лигу чемпионов. Вот только к марту тот провалил все, что можно, вылетев в Суперкубке, Кубке, и, даже победив дома 2:1 ПСВ, уступили ему в Эйндховене с тем же счетом, пропустив в экстра-тайме, закончили выступления в Лиге чемпионов уже в первом раунде плей-офф.

Во время паузы на игры сборных в Турин вернулся Тудор. Дебютом хорвата стала победа, пусть и минимальная, 1:0, с Дженоа. Но потом с более сильной Ромой уже была только ничья 1:1. Зато Лечче забили дважды за чуть более чем пол часа. Но, пропустив на 87-й, все же понервничали в концовке.

Статистика личных встреч

В октябре клубы сыграли впервые с 2021-го года. И Ювентус, что до этого выиграл трижды кряду, ограничился с новичком ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева смогут продлить свою беспроигрышную серию. Согласимся и поставим на гостей (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Парма
21 апреля 2025 -
21:45
Ювентус
Победа Ювентуса 1.79 Сделать ставку

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Парма Ювентус Парма - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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