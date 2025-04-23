Италия23 апреля 2025, 23:07 |
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Парма – Ювентус – 1:0. Первое поражение Тудора. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Серии А
23 апреля 2025, 23:07 |
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В среду, 23 апреля, был сыгран перенесенный матч 33-го тура Серии А между «Пармой» и «Ювентусом».
Встречу принимал Эннио Тардини в Парме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости из Турина неожиданно уступили со счетом 0:1.
После этого матча «Ювентус» с 59 очками остался 5-м, а «Парма» с 31 баллом расположилась на 15-й строчке.
Серия А. 33-й тур
Парма – Ювентус – 1:0
Гол: Пеллегрино, 45+1
Видеообзор матча:
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матео Пеллегрино (Парма).
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