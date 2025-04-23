В среду, 23 апреля, был сыгран перенесенный матч 33-го тура Серии А между «Пармой» и «Ювентусом».

Встречу принимал Эннио Тардини в Парме.

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Гости из Турина неожиданно уступили со счетом 0:1.

После этого матча «Ювентус» с 59 очками остался 5-м, а «Парма» с 31 баллом расположилась на 15-й строчке.

Серия А. 33-й тур

Парма – Ювентус – 1:0

Гол: Пеллегрино, 45+1

Видеообзор матча: