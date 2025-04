Экс-четвертая ракетка мира одержал свою 450-ю победу на уровне ATP-Тура

Японский теннисист Кеи Нисикори (ATP 64) одержал свою 450-ю победу на уровне ATP-Тура.

35-летний японец переиграл Александра Вукича (ATP 83) из Австралии со счетом 6:4, 3:6, 6:3 и стал всего восьмым действующим теннисистом ATP и первым представителем Азии, достигшим этой отметки.

«Я не знал об этом, – признался Нисикори, когда его спросили о 450-й победе. – Я просто стараюсь играть матч за матчем. Это много, да... Я выступаю уже 18 лет. Надеюсь, смогу добраться до 500 побед».

«Я рад вернуться сюда, – отметил Кеи, который играет в Мадриде впервые с 2021 года. – Здесь другие условия, немного сложнее... Но у меня остались хорошие воспоминания, я когда-то играл здесь в финале».

Экс-четвертая ракетка мира в последние три года боролся с травмами. В частности он перенес операцию на бедре в 2022 году. Однако японец с триумфом вернулся, дойдя до четвертьфинала Мастерса 1000 в Монреале в августе прошлого сезона и получив номинацию на звание «Возвращение года» по версии ATP в 2024 году.

Финалист турнира ATP 1000 в Мадриде 2014 года улучшил свой баланс побед здесь до 19:8. Во втором раунде Нисикори встретится с 29-м номером посева Денисом Шаповаловым.

