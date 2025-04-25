Альварес вошел в топ-5 бомбардиров Атлетико в дебютном сезоне
В матче против Райо Вальекано аргентинский нападающий забил свой очередной гол
В матче 33-го тура испанской Ла Лиги Атлетико дома победил Райо Вальекано со счетом 3:0.
Один из голов Атлетико забил Хулиан Альварес.
25-летний аргентинский форвард мадридцев забил свой 15-й гол в сезоне Ла Лиги.
Альварес вошел в топ-5 лучших бомбардиров Атлетико в Ла Лиге в 21-м веке в своем дебютном сезоне за клуб.
Рекордсменом Атлетико является Радамель Фалькао, который в своем первом сезоне за мадридцев забил 24 гола.
- 24 - Радамель Фалькао (2011/12)
- 22 - Антуан Гризманн (2014/15)
- 21 - Луис Суарес (2020/21)
- 16 - Диего Форлан (2007/08)
- 15 - Хулиан Альварес (2024/25)
На счету Хулиана Альвареса уже 27 забитых мячей за Атлетико в сезоне во всех турнирах (15 - Ла Лига, 7 - Лига чемпионов, 5 - Кубок Испании).
15 - @atletienglish's Top Scorers in their maiden season in @LaLigaEN in the 21st Century— OptaJose (@OptaJose) April 24, 2025
24 - Radamel Falcao🇨🇴
22 - Antoine Griezmann 🇫🇷
21 - Luis Suárez 🇺🇾
16 - Diego Forlán 🇺🇾
15 - Julián Álvarez 🇦🇷
Web.#ATM ❤ pic.twitter.com/qXieLGK72I
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