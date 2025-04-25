Альварес вошел в топ-5 бомбардиров Атлетико в дебютном сезоне

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги Атлетико дома победил Райо Вальекано со счетом 3:0.

Один из голов Атлетико забил Хулиан Альварес.

25-летний аргентинский форвард мадридцев забил свой 15-й гол в сезоне Ла Лиги.

Альварес вошел в топ-5 лучших бомбардиров Атлетико в Ла Лиге в 21-м веке в своем дебютном сезоне за клуб.

Рекордсменом Атлетико является Радамель Фалькао, который в своем первом сезоне за мадридцев забил 24 гола.

24 - Радамель Фалькао (2011/12)

22 - Антуан Гризманн (2014/15)

21 - Луис Суарес (2020/21)

16 - Диего Форлан (2007/08)

15 - Хулиан Альварес (2024/25)

На счету Хулиана Альвареса уже 27 забитых мячей за Атлетико в сезоне во всех турнирах (15 - Ла Лига, 7 - Лига чемпионов, 5 - Кубок Испании).