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25 апреля 2025, 06:20 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:23
277
0

Альварес вошел в топ-5 бомбардиров Атлетико в дебютном сезоне

В матче против Райо Вальекано аргентинский нападающий забил свой очередной гол

25 апреля 2025, 06:20 | Обновлено 25 апреля 2025, 06:23
277
0
Альварес вошел в топ-5 бомбардиров Атлетико в дебютном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги Атлетико дома победил Райо Вальекано со счетом 3:0.

Один из голов Атлетико забил Хулиан Альварес.

25-летний аргентинский форвард мадридцев забил свой 15-й гол в сезоне Ла Лиги.

Альварес вошел в топ-5 лучших бомбардиров Атлетико в Ла Лиге в 21-м веке в своем дебютном сезоне за клуб.

Рекордсменом Атлетико является Радамель Фалькао, который в своем первом сезоне за мадридцев забил 24 гола.

  • 24 - Радамель Фалькао (2011/12)
  • 22 - Антуан Гризманн (2014/15)
  • 21 - Луис Суарес (2020/21)
  • 16 - Диего Форлан (2007/08)
  • 15 - Хулиан Альварес (2024/25)

На счету Хулиана Альвареса уже 27 забитых мячей за Атлетико в сезоне во всех турнирах (15 - Ла Лига, 7 - Лига чемпионов, 5 - Кубок Испании).

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чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Райо Вальекано Хулиан Альварес статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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