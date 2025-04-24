Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Sky Sports: Де Брюйне может остаться в АПЛ после ухода из Ман Сити
Англия
24 апреля 2025, 02:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:58
159
0

Sky Sports: Де Брюйне может остаться в АПЛ после ухода из Ман Сити

В Астон Вилле обсуждают возможность подписания Кевина в летнее трансферное окно

24 апреля 2025, 02:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:58
159
0
Sky Sports: Де Брюйне может остаться в АПЛ после ухода из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Английская Аст​​​​​​он Вилла заинтересована в подписании 33-летнего бельгийского хавбека Кевина де Брюйне.

По информации SkySports, в команде из Бирмингема обсуждают возможность подписания бельгийца, который по окончанию сезона 2024/25 покинет Манчестер Сити свободным агентом.

Основными кандидатами на подписания Кевина в летнее трансферное окно являются четыре команды MLS: Интер Майами, Чикаго Файр, Нью-Йорк Сити и Ди Си Юнайтед. Они уже сделали запросы о профессиональных и финансовых ожиданиями Де Брюйне.

У Интер Майами есть приоритетное право на переговоры с Кевином без конкуренции других клубов лиги, если футболист решит перебраться за океан, поскольку цапли уже внесли бельгийца в список кандидатов (можно внести до пяти игроков). В MLS игрок заключает контракт не с клубом, а с лигой.

Что касается Астон Виллы, то вилланы фактически единственные кандидаты из АПЛ, которые всерьез рассматривают возможность подписания Кевина, если учитывать информацию только из авторитетных источников.

SkySports также пишет, что Де Брюйне не желает покидать АПЛ после ухода из Ман Сити. В частности, из-за семьи и предпочтениям английскому футболу.

Де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года, когда перебрался к горожанам из немецкого Вольфсбурга. В текущем сезоне Кевин сыграл в 24 матчах чемпионата – забил три гола и отдал семь результативных передач.

По теме:
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Лучший защитник Борнмута. В Англии Ливерпулю советуют подписать Забарного
Судаков заявил о желании уехать в топ-лигу. Но лишь в «правильное время»
Астон Вилла Манчестер Сити Кевин Де Брюйне трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Теннис | 23 апреля 2025, 20:50 16
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках

Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23 апреля 2025, 06:05 1
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят

Элина высказалась о допинг-тестах и дискомфорте во время сдачи анализов

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»
Футбол | 24.04.2025, 02:34
Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»
Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Футбол | 23.04.2025, 08:23
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
22.04.2025, 13:17 3
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 5
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем