Sky Sports: Де Брюйне может остаться в АПЛ после ухода из Ман Сити

Английская Аст​​​​​​​он Вилла заинтересована в подписании 33-летнего бельгийского хавбека Кевина де Брюйне.

По информации SkySports, в команде из Бирмингема обсуждают возможность подписания бельгийца, который по окончанию сезона 2024/25 покинет Манчестер Сити свободным агентом.

Основными кандидатами на подписания Кевина в летнее трансферное окно являются четыре команды MLS: Интер Майами, Чикаго Файр, Нью-Йорк Сити и Ди Си Юнайтед. Они уже сделали запросы о профессиональных и финансовых ожиданиями Де Брюйне.

У Интер Майами есть приоритетное право на переговоры с Кевином без конкуренции других клубов лиги, если футболист решит перебраться за океан, поскольку цапли уже внесли бельгийца в список кандидатов (можно внести до пяти игроков). В MLS игрок заключает контракт не с клубом, а с лигой.

Что касается Астон Виллы, то вилланы фактически единственные кандидаты из АПЛ, которые всерьез рассматривают возможность подписания Кевина, если учитывать информацию только из авторитетных источников.

SkySports также пишет, что Де Брюйне не желает покидать АПЛ после ухода из Ман Сити. В частности, из-за семьи и предпочтениям английскому футболу.

Де Брюйне выступает за Манчестер Сити с 2015 года, когда перебрался к горожанам из немецкого Вольфсбурга. В текущем сезоне Кевин сыграл в 24 матчах чемпионата – забил три гола и отдал семь результативных передач.

Aston Villa have held internal discussions about a potential move for Kevin De Bruyne, Sky Sports News understands 🦁 pic.twitter.com/QjIn0Oox78