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  4. Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?
Англия
18 апреля 2025, 09:00 |
133
0

Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?

На «Этихаде» готовятся к смене эпох

18 апреля 2025, 09:00 |
133
0
Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Кевин Де Брюйне по окончании нынешнего сезона покинет «Манчестер Сити». Это уже официально. Инициатором расставания выступил клуб, хотя и сам бельгиец, по всей видимости, не горел желанием продлевать свои мучения.

Да, именно мучениями можно назвать игру КДБ в текущем сезоне. Травмы, потеря мотивации и «преклонный» возраст сделали свое темное дело. Вместо вожака, диспетчера и мозгового центра Де Брюйне превратился в свою тень.

Ему пришло время уходить. А клубу пришло время искать ему замену. Искать нового Кевина Де Брюйне, ведь, кто бы ни пришел на вакантное или свято место, которое, как известно, пустым не бывает, все равно поначалу будет вынужден пребывать в тени бельгийца. В тени его славы и мастерства. Уж если «Сити» затеял увековечить КДБ на «Этихаде» в виде статуи, то можно без проволочек утверждать, что избытая фраза «уходит эпоха» как нельзя лучше подходит к прощанию Де Брюйне с «Сити». Или «Сити» с Де Брюйне.

И, тем не менее, жизнь продолжается. После окончания нынешнего сезона «Сити» выйдет на трансферный рынок в поисках замены бельгийского диспетчера. Не исключено, что «горожане» попробуют «взрастить» нового КДБ из уже имеющихся резервов – например, перепрофилируют Фила Фодена или Омара Мармуша, но более реальным вариантом развития сюжета видится, все же, покупка нового футболиста.

Уже сейчас в кулуарах фигурируют сразу несколько фамилий потенциальных «наследников» КДБ в «Сити». Рассмотрим наиболее часто упоминаемые из них.

Флориан Вирц

Клуб: «Байер»
Возраст: 21 год
Ориентировочная трансферная стоимость: 130 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

При всем уважении к «Байеру», назвать этот клуб европейским грандом не получится. Поэтому в случае наличия выгодного предложения «фармацевты» без особых сентиментальностей расстанутся со своим ведущим футболистом. А в том, что «Сити» не поскупится в данном случае, можно не сомневаться.

Практически по всем игровым характеристикам мозг атаки нынешнего «Байера» не уступает, а то и превосходит мозг атаки нынешнего «Манчестер Сити». Разве что в опыте молодой немец уступает матерому бельгийцу. Но в этом случае молодость Флориана наоборот может считаться его козырем, ведь «Сити» наверняка захочет взять игрока на перспективу на столь важную позицию.

В пользу кандидатуры Вирца говорит и тот факт, что тренер «горожан» Гвардиола лестно отзывается о талантах немецкого плеймейкера. И ради этого игрока «МанСити» готов обновить свой трансферный рекорд.

Но в этой истории есть один нюанс. Не в пользу «Сити». А в пользу «Реала». Если нынешний рулевой «Леверкузена» Хаби Алонсо летом окажется в «Мадриде», то не исключено, что следом за собой тренер заберет и лучшего своего игрока.

Дани Ольмо

Клуб: «Барселона»
Возраст: 26 лет
Ориентировочная трансферная стоимость: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

И об этом игроке очень положительно отзывается главный тренер «МанСити». Ольмо импонировал Гвардиоле еще в бытность футболистом «Лейпцига». Импонировал, прежде всего, своей универсальностью, ведь чемпион Европы может сыграть как в центре поля, как под нападающими, да и на флангах полузащиты.

Свою универсальность Дани доказал и в столице Каталонии. Однако если учесть, что «Барселона» в финансовом плане постоянно играет на грани фола, и лишние миллионы евро ей будут отнюдь не лишними, то не исключено, что «блауграна» сядет за стол переговоров с «Сити».

Другое дело, что каталонцы вряд ли захотят отпускать за дешево игрока, который им так дорого, во всех отношениях, достался.

Морган Гиббс-Уайт

Клуб: «Ноттингем Форест»
Возраст: 25 лет
Ориентировочная трансферная стоимость: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Главным действующим лицом в атаке главной сенсации АПЛ текущего сезона является атакующий хавбек Морган Гиббс-Уайт. В прошлом году этот полузащитник дебютировал в составе сборной Англии.

И если в составе команды «трех львов» Гиббс-Уайт является «одним из», то вот в составе «лесников» он незаменим. Морган проводит топовый сезон за «Форест»: за 28 матчей на его счету 14 результативных действий. То есть, отличался в своем каждом втором поединке.

Вариант с Гиббс-Уайтом вряд ли можно назвать приоритетным для «Сити», ведь этого игрока пока что нельзя назвать слишком статусным. Тем не менее, в его пользу – относительно невысокая трансферная стоимость. Да и национальность тоже.

Хави Симонс

Клуб: «Лейпциг»
Возраст: 21 год
Ориентировочная трансферная стоимость: 100 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Если говорить с точки зрения технической оснащенности, то молодой полузащитник сборной Нидерландов и немецкого «Лейпцига» может дать фору и Вирцу, и самому Де Брюйне. Хави действительно технически очень подкован. В английских СМИ время от времени появляется информация о заинтересованности «Сити» услугами Симонса.

Однако одним из минусов этого варианта является трансферная цена. Прошлой зимой «Лейпциг» выкупил у «Пари Сен-Жермен» права на этого футболиста. Выкупил за отнюдь не маленькие 81 млн евро. Стало быть, меньше чем за сто миллионов немецкий клуб не продаст одного из ведущих своих игроков. И об этом «Лейпциг» уже успел уведомить футбольную общественность.

Не в пользу Симонса и еще одна немаловажная деталь. Этот парень так и не сумел закрепиться ни в «ПСЖ», ни в родной «Барселоне». Возможно, с третьей попытки ему удастся стать своим в гранде?

Бруно Гимараеш

Клуб: «Ньюкасл»
Возраст: 27 лет
Ориентировочная трансферная стоимость: 110 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одно открытие нынешнего сезона АПЛ. Бразильский полузащитник является ключевой фигурой «Ньюкасла». Причем его уникальная роль относится как к полузащите, так и к атаке. Дело в том, что Бруно является связующим элементом между средней и передней линией.

Но если сравнивать позиции на поле Де Брюйне и Гимараеша, то они отличаются. Не существенно, но тем не менее. Если бельгиец более заточен на атаку, может играть ложную девятку или разыгрывающего, то бразилец чаще действует из глубины.

Если же «Сити» склонится именно к кандидатуре лидера «Ньюкасла», то клубу из Манчестера придется, с одной стороны, выложить очень приличную сумму, а с другой – Гвардиоле придется видоизменить игру своей команды.

Но разве когда-нибудь это Пепа останавливало?

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статьи эксклюзив Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Хави Симонс Морган Гиббс-Уайт Дани Ольмо Флориан Вирц Бруно Гимараеш
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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